Ko su srpske poznate ličnosti koje zarađuju na Onlyfans platformi

Izvor mondo.rs
Veliki broj poznatih ličnosti sa srpske javne scene obogatilo se preko ove platforme.

Koje domaće javne ličnosti uzimaju novac preko Onlyfans-a? Izvor: ATA / A. AHEL

Rijaliti zvijezde, starlete, bivša reprezentativka Srbije... samo su neke od žena koje su zaradu ostvarile na platformi za odrasle Only Fans. Jedna od njih je i popularna pjevačica Jelena Karleuša koja je najavila prije nekoliko dana da otvara svoj nalog na poznatoj platformi.

Jelena Karleuša je na svom Instagram profilu podijelila fotrografiju na kojoj se vidi logo OnlyFansa, te najavila da će uskoro biti aktivna na pomenutoj platformi.

"Karleusastar. Uskoro", napisala je kratko pjevačica u objavi.

I dok čekamo da saznamo da li će Karleuša stvarno otvoriti nalog na ovoj platformi, prije nje su to uradile brojne poznate Srpkinje.

Anđela Veštica

Anđela Veštica, koju se "proslavila" u rijaliti programima, jednom prilikom je gostujući u emisiji Ognjena Amidžića otkrila da je zahvaljujući ovom poslu kupila stan u Beogradu od 300.000 evra.

"Only Fans ima dva miliona korisnika, u Srbiji je to tabu tema i nije nešto što je uobičajeno i normalno. Ja se bavim prodajom svojih intimnih slika i snimaka. Isto kao na Instagramu, samo ovdje imate članove koji plaćaju mjesečnu članarinu, i to meni lično. Ne bih da pričam zbog konkurencije, ali ubjedljivo imam najviše pratilaca. Nedavno sam kupila stan od 300.000 evra", rekla je Anđela tada.

Stanija Dobrojević

Starleta Stanija Dobrojević istakla je da ne želi da spominje cifre, ali je otkrila da je "palo milionče".

"Only Fans mi je donio zaradu koju nisam mogla ni da zamislim. Nije mi to glavni izvor prihoda, ali jeste jedan od najvećih. Sad na kanalu imam oko 92 'gosta', u to spadaju klipovi i s*ksi-fotografije. Zaradila sam milionče, ali nisu bitne sume u današnje vrijeme kada je za neke ljude takva zarada pojam", rekla je ona za domaće medije.

Milica Dabović

Mnoge je iznenadila vijest da je bivša srpska košarkašica Milica Dabović odlučila da napravi profil na ovoj platformi, a za samo mjesec dana stekla je hiljade pratilaca. Trenutno je prati više od 9.000 ljudi, a pretplata na njen profil je 15 dolara.

"Volim da se fotografišem i ponosim se svojim tijelom. Cijeli život sam trenirala, to je moj dugogodišnji projekat. Dopada mi se kako izgledam u 40. godini, zašto to ne bih pokazala i drugima. Pokazivaću dijelove tijela u zavisnosti od toga koliko ljudi plate. Koliko para, toliko muzike".

Nataša Šavija je od zarade kupila plac, a potom izgradila kuću u Novom Sadu, a hrvatska starleta Ava Karabatić je ranije izjavila da joj je "žao što pretplata ne može da iznosi više od 5.000 dinara, jer bi je ona, kao bivša Plejboj zečica, digla na 500 dolara".

Izvor: Nova/ MONDO

