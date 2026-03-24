Mađarska teniserka prelazi na "OnlyFans"

Mađarska teniserka Pana Udvardi objavila je da prelazi na OnlyFans i da će tamo da objavljuje zanimljivosti iz svoje karijere i sa turnira.

Izvor: Instagram/panna_udvardy/printscr

Pana Udvardi (27) je mađarska teniserka koja je odlučila da pažnju posveti sajtu "OnlyFans". U pitanju je sajt za odrasle, ali ona tvrdi da tamo neće objavljivati takvu vrstu materijala, već da ima drugi cilj. Tačnije, da želi tamo da objavljuje zanimljivosti iz svoje karijere i sa turnira.

"Život teniserke može da bude intenzivan i zahtjevan, ali mnogo znači kada imaš prostor gdje možeš da budeš potpuno svoj. Uzbuđena sam što mogu dodatno da se povežem sa ljudima koji me prate i na terenu i van njega. Vidimo se na OnlyFans-u", napisala je Pana na društvenim mrežama.

Mađarica je rođena 28. septembra 1998. godine u Kapošvaru i u karijeri nije imala previše uspjeha. Trenutno je 89. teniserka svijeta, najbolji plasman joj je 76. pozicija na WTA listi. Ima dva osvojena turnira, oba sa turnira od 125k.

Kada su u pitanju grend slemovi samo je na Vimbldonu došla do drugog kola (2022. godine), na svim ostalim takmičenjima je najviše dolazila do prve runde takmičenja. Uglavnom je morala da se probija kroz kvalifikacije. Nema pretjerano zapažene rezultate ni na Mastersima.

Slikali pištolj i prijetili joj

Mađarska teniserka je nedavno otkrila i kroz kakvu životnu dramu je prošla na turniru u Antaliji (Turska). Tada su joj napadači prijetili, poslali su joj sliku pištolja uz prijetnje njenoj porodici putem "WhatsApp-a".

"Primila sam nekoliko uznemirujućih poruka sa nepoznatog broja. Poslali su mi fotografiju pištolja. Rekli su mi da će napasti moju familiju ako ne izgubim meč, da znaju gdje moja porodica živi, koje automobile voze i da imaju njihove brojeve telefona. Poslali su mi čak i fotografije članova moje porodice i sliku pištolja. Kontaktirala sam WTA supervizora odmah, poslala mu snimke ekrana, obavijestila sam i policiju, stupili su u kontakt sa lokalnim konzulatom. Rekli su mi da su i druge igračice primile slične prijetnje i da sumnjaju na moguće curenje ličnih podataka iz WTA baze i da je pokrenuta istraga", ispričala je Pana. Slične prijetnje dobila je i Italijanka Lukrecija Stefanini.

