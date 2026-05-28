"Kristalnih 11" u znaku Borca: Crveno-plavima sve nagrade!

Dragan Šutvić
Igračima Borca pripale su tri individualne nagrade.

kristalnih 11 Izvor: Promo/Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH

Tradicionalna manifestacija "Kristalnih 11", u organizaciji Sindikata profesionalnih fudbalera u BiH, održana je večeras u sarajevskoj Vijećnici.Očekivano, sve individualne nagrade pripale su Borcu, iz kojeg dolazi četiri člana idealne postave prvenstva!

Krenimo redom... Stefan Savić je proglašen za najboljeg igrača lige, najbolji mladi fudbaler bh. prvenstva je Matej Deket, dok je Vinku Marinoviću pripala nagrada za najboljeg trenera.

Osim Savića, u idealnoj postavi prvenstva, kada je riječ o igračima Borca, našli su se i Sebastijan Erera, Miloš Jojić i Luka Juričić.

Ostatak idealnih 11 čine Tarik Karić (Velež), Viktor Grbić (Rudar Prijedor), Besim Šerbečić (Velež), Hrvoje Barišić (Zrinjski), Agon Elezi (Sarajevo), Neven Đurasek (Zrinjski) i Mohamed Gorzi (Radnik).

Podsjetimo, Borac je u tek završenoj sezoni superiorno osvojio titulu, osvojivši 86 bodova, čak 15 više od Zrinjskog kao najbližeg pratioca.
Crveno-plavi će tako četvrti put u klupskoj istoriji zaigrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a ime prvog protivnika saznaće 16. juna nakon žrijeba u Nionu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

