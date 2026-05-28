Partizanu poništena titula: Nastavlja se finale plej-ofa, evo kada i pod kojim uslovima

Direktor rukometne lige Vladimir Knežić poništio odluku o Partizanovoj pobjedi "za zelenim stolom" i zakazao novu utakmicu finala plej-ofa. Vojvodina će biti domaćin, a crno-bijeli vode 1-0 u seriji i imaju "meč loptu" za titulu.
Direktor rukometne ARKUS lige Vladimir Knežić odlučio je da se neodigran meč Vojvodina - Partizan ne registruje službenim rezultatom u korist crno-bijelih, već da se igra novi meč u ponedeljak u 19 časova u Novom Sadu. Bez prisustva publike.
Poslije prekida u Novom Sadu, nastalog jer su navijači Partizana ubacivali topovske udare, rukometaši Vojvodine odbili su da se vrate na teren, a utakmica je potom službenim rezultatom završena u korist Beograđana. Na taj način, Partizan je "za zelenim stolom" osvojio drugu titulu prvaka Srbije u nizu, ali je dan kasnije najprije sam tražio da se opet igra, a onda je i liga donijela takvu odluku.
Evo šta piše u odluci direktora lige Knežića.
- Druga utakmica finala Plej ofa: RK Vojvodina iz Novog Sada - RK Partizan AdmiralBet iz Beograda neće se registrovati, usljed trajnog prekida, za koji nije kriva ni jedna ekipa, već će se igrati nova utakmica.
- Određuje se odigravanje nove druge utakmice finala Plej ofa: RK Vojvodina iz Novog Sada - RK Partizan AdmiralBet iz Beograda i ista će se odigrati u ponedeljak, 1.6.2026. godine, sa početkom u 19.00 časova u SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad.
- Utakmica će se igrati bez prisustva publike. Utakmici mogu prisustvovati po 20 članova oba kluba, predstavnici lige i predstavnici saveza.
- Službena lica utakmice su sudije: Boričić Marko i Marković Dejan, delegat: Popadić Jovan i delegat-kontrolor: Nikolić Nenad
