Partizanu poništena titula: Nastavlja se finale plej-ofa, evo kada i pod kojim uslovima

Direktor rukometne lige Vladimir Knežić poništio odluku o Partizanovoj pobjedi "za zelenim stolom" i zakazao novu utakmicu finala plej-ofa. Vojvodina će biti domaćin, a crno-bijeli vode 1-0 u seriji i imaju "meč loptu" za titulu.

Direktor rukometne ARKUS lige Vladimir Knežić odlučio je da se neodigran meč Vojvodina - Partizan ne registruje službenim rezultatom u korist crno-bijelih, već da se igra novi meč u ponedeljak u 19 časova u Novom Sadu. Bez prisustva publike.

Poslije prekida u Novom Sadu, nastalog jer su navijači Partizana ubacivali topovske udare, rukometaši Vojvodine odbili su da se vrate na teren, a utakmica je potom službenim rezultatom završena u korist Beograđana. Na taj način, Partizan je "za zelenim stolom" osvojio drugu titulu prvaka Srbije u nizu, ali je dan kasnije najprije sam tražio da se opet igra, a onda je i liga donijela takvu odluku.

Evo šta piše u odluci direktora lige Knežića.

Druga utakmica finala Plej ofa: RK Vojvodina iz Novog Sada - RK Partizan AdmiralBet iz Beograda neće se registrovati, usljed trajnog prekida, za koji nije kriva ni jedna ekipa, već će se igrati nova utakmica. Određuje se odigravanje nove druge utakmice finala Plej ofa: RK Vojvodina iz Novog Sada - RK Partizan AdmiralBet iz Beograda i ista će se odigrati u ponedeljak, 1.6.2026. godine, sa početkom u 19.00 časova u SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad. Utakmica će se igrati bez prisustva publike. Utakmici mogu prisustvovati po 20 članova oba kluba, predstavnici lige i predstavnici saveza. Službena lica utakmice su sudije: Boričić Marko i Marković Dejan, delegat: Popadić Jovan i delegat-kontrolor: Nikolić Nenad

