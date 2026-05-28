Nakon što je Partizan proglašen za šampiona Srbije, Vojvodina reagovala saopštenjem.
Rukometni klub Partizan odbranio je šampionsku titulu u Srbiji, jer je drugi meč finalne serije prekinut. Nakon što su crno-bijeli pobijedili u prvom meču, druga utakmica finala nije ni završena - zapravo, odigrano je samo 15. minuta prije nego što su navijači Partizana po drugi put prekinuli meč. Crno-bijeli su se kasnije vratili na teren, crveno-bijeli nisu, pa je proglašen pobjednik.
Vojvodina je odbila da nastavi meč, a ubrzo se i oglasila saopštenjem o dešavanjima u dvorani na Slanoj bari. Novosađani su nabrojali sve "prekršaje" navijača Partizana, uz napomenu da tribine nisu ispražnjene. Saopštenje novosadskog kuba prenosimo u cijelosti:
"Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu! Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu. Topovski udar povrijedio igrača Vojvodine Frana Miletu, sudiju Markovića uz još moguće povrede i osoba u blizini udara. Srušena je i pocijepana sajla zaštitne mreže iza gola gdje su se nalazili navijača Partizana.
Vojvodina o prekinutom finalu protiv Partizana: "Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu!"
I poslije više od jednog sata prekida, policija nije ispraznila dio sa navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice. Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromijenjenim okolnostima u roku od 15 minuta. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, usljed nepostojanja garancije bezbjednosti po zdravlje i život učesnika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren. Sudije su proglasile kraj utakmice i pobjedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minutu vodila sa 6:5", stoji u obraćanju kluba iz Novog Sada.
Bonus video:
(MONDO)