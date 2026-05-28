logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina o prekinutom finalu protiv Partizana: "Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu!"

Vojvodina o prekinutom finalu protiv Partizana: "Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu!"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nakon što je Partizan proglašen za šampiona Srbije, Vojvodina reagovala saopštenjem.

saopstenje rk vojvodina o finalu protiv partizana Izvor: MN PRESS

Rukometni klub Partizan odbranio je šampionsku titulu u Srbiji, jer je drugi meč finalne serije prekinut. Nakon što su crno-bijeli pobijedili u prvom meču, druga utakmica finala nije ni završena - zapravo, odigrano je samo 15. minuta prije nego što su navijači Partizana po drugi put prekinuli meč. Crno-bijeli su se kasnije vratili na teren, crveno-bijeli nisu, pa je proglašen pobjednik.

Vojvodina je odbila da nastavi meč, a ubrzo se i oglasila saopštenjem o dešavanjima u dvorani na Slanoj bari. Novosađani su nabrojali sve "prekršaje" navijača Partizana, uz napomenu da tribine nisu ispražnjene. Saopštenje novosadskog kuba prenosimo u cijelosti:

"Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu! Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu. Topovski udar povrijedio igrača Vojvodine Frana Miletu, sudiju Markovića uz još moguće povrede i osoba u blizini udara. Srušena je i pocijepana sajla zaštitne mreže iza gola gdje su se nalazili navijača Partizana.

I poslije više od jednog sata prekida, policija nije ispraznila dio sa navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice. Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromijenjenim okolnostima u roku od 15 minuta. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, usljed nepostojanja garancije bezbjednosti po zdravlje i život učesnika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren. Sudije su proglasile kraj utakmice i pobjedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minutu vodila sa 6:5", stoji u obraćanju kluba iz Novog Sada.

Bonus video:

Pogledajte

00:08
Stefan Dodić magija na Euru
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Partizan RK Vojvodina Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC