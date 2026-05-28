"Novak Đoković to stalno radi, ja nisam nasjeo"

Valentin Rojer je poslije poraza od Novaka Đokovića dao sramnu izjavu u kojoj je isprozivao najboljeg svih vremena.

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković je poslije skoro četiri sata borbe uspio da slomi otpor upornog Valentina Rojera (Francuska) na Rolan Garosu - 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3. U trećem kolu rival će mu biti Žoao Fonseka (Brazil), a poslije meča je francuski teniser dao sramnu izjavu. Isprozivao je najboljeg svih vremena na konferenciji za medije.

"Volio bih da je meč otišao u pet setova, da vidim da li bi fizički izdržao. Vidio sam da se žali malo, da se stalno isteže. Ali, to je Novak. Radi sve to da bi vidio kako će protivnik da reaguje. Nije to uopšte uticalo na mene. Ostao sam smiren, posebno u trećem i četvrtom setu, jer je on nevjerovatan igrač. Iako se žalio na bolove u leđima, trčao je tako brzo, osvajao neke nevjerovatne poene. Bio sam previše impresioniran u prva tri gema na meču, onda sam sebi rekao da je i on igrač kao i svi ostali i da treba da igram", rekao je Rojer.

Priznao je da je razočaran ishodom i da se nadao da će da pobijedi čoveka koji je 24 puta osvajao grend slem trofeje.

"Malo sam razočaran trenutno. Posebno zbog igre u prva dva seta. On je odlično servirao, ja nisam igrao svoje udarce i nisam gradio igru na tome. Imao sam neke velike greške u tom periodu, nisam uspio da ga izbacim iz njegovog balansa sa osnovne linije. To se promijenilo u trećem setu. Trudio sam se da se borim kao pas, taktika je bila da budem agresivan, posebno na njegov drugi servis. Nisam iskoristio šanse koje sam imao, ali sam srećan zbog načina na koji sam se borio."

"Novak se žalio na buku, ali morao je da zna..."

Royer about Djokovic:



"I saw him complaining a bit and stretching. Typical Novak. He does that to try and see how the opponent will react."



Novak se u jednom momentu žalio na publiku na stadionu "Filip Šatrije" i na nepoštovanje. Nije problem to što su navijali za domaćeg igrača, već što su to radili na nefer način, dobacivali između servisa, vikali..

"Novak to često radi, voli kad je publika protiv njega. Imao sam osjećaj da je, kada god je publika navijala za mene, uzimao tu negativnu energiju. Žalio se na buku i sve, ali moraš da očekuješ da će to tako da bude. Uostalom, bio je i dan za djecu, mnogo djece je bilo na tribinama, oni znaju da budu bučni. Ali, mislim da je koristio tu energiju kao svoju prednost. Sjećam se jednog poena na 5:3, odigrao sam volej, uzeo poen, slavio sa publikom i u narednom poenu je odservirao as. Tipično nešto što Novak radi. Zato sam prije meča imao razmišljanje da igram protiv običnog tenisera, ne protiv legende ovog sporta. Ako u meč uđeš sa razmišljanjem da igraš protiv legende, onda si izgubio i prije nego što si kročio na teren. Zato mi je bilo bitno da se na to fokusiram", zaključio je Rojer.

