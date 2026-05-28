Reprezentativac Srbije iz ABA prešao u NCAA ligu

Krilni centar Pavle Nikolić napušta rodni Čačak i nastavlja karijeru u SAD.

Izvor: MN PRESS

Srpski košaraš Pavle Nikolić za sada završava karijeru u Evropi, pošto će u narednom periodu igrati na koledžu. Talentovani igrač kojeg je srpska i regionalna javnost upoznala u dresu Borca iz Čačka biće jedna od uzdanica Marej Stejta, NCAA ekipe kroz čiji su program svojevremeno prošli Ajzea Kenan i Kem Pejn.

Krilni centar iz Čačka bio je jedan od najvažnijih igrača tima iz svog rodnog grada tokom ove sezone, a njegove partije primijećene su i na drugom kraju svijeta. Zaslužio je Nikolić poziv srpskog selektora Dušana Alimpijevića, ali i poziv da karijeru nastavi u SAD - što je put kojim najtalentovaniji evropski igrači masovno idu posljednjih nekoliko godina.

Nikolić je u prosjeku bilježio učinak od 15,7 poena i 5,1 skoka, dok ga je tokom igranja za Borac odlikovala odlična igra kako u reketu, tako i van linije 6,75, pa je tako godinu završio sa 34 posto uspješnosti u šutu za tri poena. Takođe, Nikolić je igrama u dresu Borca s pravom zaslužio zvanje za jednog od najboljih igrača na svojoj poziciji u ABA ligi.

NEWS: Borac Cacak's Pavle Nikolic has committed to Murray State, Marko Jelic and Davor Ristovic tell DraftExpress.



The 6'8, 20-year-old PF averaged 15.7 PPG, 5.1 RPG on 34% from 3 in 28 MPG in the Adriatic League. Finished 2nd in voting for ABA Young Player of the Year.pic.twitter.com/KHepSQfJ8j — Jonathan Givony (@DraftExpress)May 27, 2026

Tokom prethodne sezone Marej Stejt nije imao igrača sa naših prostora, pa će Pavlu možda biti potrebno malo vremena da se privikne na novi stil košarke i potpuno drugačije okruženje koje ga čeka. Kao što smo već rekli, dres ovog koledža nosili su Ajzea Kenan i Kem Pejn, a oni spadaju i u najveće legende - obojica su zaslužili da im bude povučen broj koji su nosili tokom studentskih dana.

