Borac poslije 19 godina dobio najboljeg strijelca PL BiH! Juričić "pomeo" konkurenciju, za titulu i istoriju

Luka Juričić je u sezoni koja je juče završila postigao čak 27 golova.

Nakon 19 godina, Fudbalski klub Borac dobio je novog najboljeg strijelca Premijer lige BiH!

Sada već davne 2007. godine, Dragan Benić se zaustavio na 19 pogodaka, koliko je na svom kontu imao i Modričin Stevo Nikolić. Trebalo je da prođe isto toliko godina pa da se Velikan iz Platonove ponovo pohvali najboljim golgeterom lige, u ligu fenomenalnog Luke Juričića!

Stigao je Juričić u Borac prošlog ljeta, što je bio dolazak koji je izavao mnogo skepse među Borčevim navijačima. Bivši napadač Željezničara, Širokog Brijega, Pjunika i Kluža propustio je cijelu prošlu sezonu zbog povrede koljena, međutim u Borcu je "eksplodirao".

Uknjižio je 27 prvenstvenih golova u sezoni (posljednji sinoć protiv Posušja), a koliko je bio dominantan, dovoljno govori podatak da kapiten Zrinjskog Nemanja Bilbija kao prvi pratilac kasni čak 14 golova.

Inače, ovaj učinak Luke Juričića drugi je najbolji od osnivanja Premijer lige BiH i premijerne sezone (2002-03). Samo je već pomenuti Bilbija imao bolji saldo od Borčevog golgetera i to u sezoni 2021-22, kada se zaustavio na čak 33 pogotka.

NAJBOLJI STRIJELCI PREMIJER LIGE BiH PO SEZONAMA

2002-2003 Emir Obuća (Sarajevo, 24)

2003-2004 Alen Škoro (Sarajevo, 20)

2004-2005 Zoran Rajović (Zrinjski, 17)

2005-2006 Petar Jelić (Modriča, 19)

2006-2007 Stevo Nikolić (Modriča, 19), Dragan Benić (Borac, 19)

2007-2008 Darko Spalević (Slavija, 18)

2008-2009 Darko Spalević (Slavija, 17)

2009-2010 Feđa Dudić (Travnik, 16)

2010-2011 Ivan Lendrić (Zrinjski, 16)

2011-2012 Eldin Adilović (Željezničar, 19)

2012-2013 Emir Hadžić (Sarajevo, 20)

2013-2014 Vagner Santos Lago (Široki Brijeg, 18)

2014-2015 Riad Bajić (Željezničar, 15)

2015-2016 Leon Benko (Sarajevo, 17)

2016-2017 Ivan Lendrić (Željezničar, 19)

2017-2018 Miloš Filipović (Zrinjski, 16)

2018-2019 Sulejman Krpić (Željezničar, 16)

2019-2020 Mersudin Ahmetović (Sarajevo, 13)

2020-2021 Nemanja Bilbija (Zrinjski, 17)

2021-2022 Nemanja Bilbija (Zrinjski, 33)

2022-2023 Nemanja Bilbija (Zrinjski, 24)

2023-2024 Nemanja Bilbija (Zrinjski, 24)

2024-2025 Mihael Mlinarić (Velež, 19)

2025-2026 Luka Juričić (Borac, 27)

(mondo.ba, D. Šutvić)

