Borčev golgeter nakon osvojene titule: "Dolazak ovdje pun pogodak, zahvalan sam klubu na prilici"

Dragan Šutvić
Luka Juričić je briljirao u sezoni na izmaku postigavši čak 25 golova u bh. prvenstvu.

Luka Juričić o dolasku u Borac Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca ovjerili su u nedjelju uveče četvrtu titulu u Premijer ligi BiH u klupskoj istoriji. Osvajanje trofeja matematički je potvrđeno četiri kola prije krajatrijumfom na Koševu nad Sarajevom (0:1), poslije kojeg izabranici Vinka Marinovića imaju nedostižnih 13 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski.

Do pobjede na najvećem bh. stadionu crveno-plave je odveo Luka Juričić, pogodivši iz jedanaesterca u 35. minutu. Bio je to Juričićev 25. pogodak u sezoni, dokazavši još jednom da mu u ovoj sezoni nema ravnog u bh. fudbalu.

"Za mene mnogo znači ova sezona, pošto prošlu čitavu nisam igrao zbog povrede. Bilo je dosta upitnika oko mog povratka na teren. Dolazak u Borac se pokazao kao prava opcija i zahvalan sam Borcu na prilici. Nadam se da sam im to dobro vratio golovima na terenu i titulom na kraju", rekao je poslije meča Borčev golgeter za ATV.

Zbog teške povrede koljena, Juričić u prethodnoj takmičarskoj godini nije odigrao nijedan meč, ni za Pjunik ni za Kluž. U sezoni 2022-23 briljirao je u dresu tima iz Jerevana postigavši 17 golova na 28 ligaških mečeva, ali je u proljeće 2024. godine doživio tešku povredu zbog koje je dugo odsustvovao sa terena.

Međutim, u Borcu je u potpunosti dokazao kvalitet i uz Stefana Savića, jednog od najboljih asistenata na svijetu, odveo klub iz Platonove ulice do titule i četvrtog nastupa u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

(mondo.ba, D. Šutvić)

