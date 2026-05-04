Luka Juričić je briljirao u sezoni na izmaku postigavši čak 25 golova u bh. prvenstvu.
Fudbaleri Borca ovjerili su u nedjelju uveče četvrtu titulu u Premijer ligi BiH u klupskoj istoriji. Osvajanje trofeja matematički je potvrđeno četiri kola prije krajatrijumfom na Koševu nad Sarajevom (0:1), poslije kojeg izabranici Vinka Marinovića imaju nedostižnih 13 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski.
Do pobjede na najvećem bh. stadionu crveno-plave je odveo Luka Juričić, pogodivši iz jedanaesterca u 35. minutu. Bio je to Juričićev 25. pogodak u sezoni, dokazavši još jednom da mu u ovoj sezoni nema ravnog u bh. fudbalu.
Borčev golgeter nakon osvojene titule: "Dolazak ovdje pun pogodak, zahvalan sam klubu na prilici"
"Za mene mnogo znači ova sezona, pošto prošlu čitavu nisam igrao zbog povrede. Bilo je dosta upitnika oko mog povratka na teren. Dolazak u Borac se pokazao kao prava opcija i zahvalan sam Borcu na prilici. Nadam se da sam im to dobro vratio golovima na terenu i titulom na kraju", rekao je poslije meča Borčev golgeter za ATV.
Zbog teške povrede koljena, Juričić u prethodnoj takmičarskoj godini nije odigrao nijedan meč, ni za Pjunik ni za Kluž. U sezoni 2022-23 briljirao je u dresu tima iz Jerevana postigavši 17 golova na 28 ligaških mečeva, ali je u proljeće 2024. godine doživio tešku povredu zbog koje je dugo odsustvovao sa terena.
Međutim, u Borcu je u potpunosti dokazao kvalitet i uz Stefana Savića, jednog od najboljih asistenata na svijetu, odveo klub iz Platonove ulice do titule i četvrtog nastupa u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
(mondo.ba, D. Šutvić)
