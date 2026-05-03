logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cvitanović čestitao Borcu: Igrali su najstabilnije, najpreciznije i najučinkovitije!

Cvitanović čestitao Borcu: Igrali su najstabilnije, najpreciznije i najučinkovitije!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Borac ovakve utakmice ne prašta, oni čekaju svoje situacije i kažnjavaju te", rekao je trener Sarajeva Mario Cvitanović poslije pobjede Borca kojom su Banjalučani obezbijedili šampionsku titulu.

_C4A1893.JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Banjalučki Borac u nedjelju je nadigrao Sarajevo na Koševu i zasluženo stigao do pobjede kojom je ovjerio svoju četvrtu titulu šampiona BIH.

Treneru Sarajevo nije preostalo ništa drugo nego da čestita Borcu koji je četiri kola prije kraja stigao do titule i tako najranije do sada stigao do trofeja.

"Prvo moram čestitati Borcu na tituli. Mislim da su u kontinuitetu igrali najstabilnije, najpreciznije i najučinkovitije i treba im čestitati", rekao je Mario Cvitanović prije nego što se osvrnuo na samu utakmicu.

"Prvo poluvrijeme ušli smo dosta bojažljivo, nesigurno, nismo bili precizni. Nismo bili dobri. Nismo imali taj stav, energiju koju smo tražili. Možda je tu bilo i previše respekta, a premalo sigurnosti u našu ekipu i sebe. Drugo poluvrijeme smo izašli puno bolji, puno energičniji, puno konkretniji, stvorili smo određene situacije i čak sa igračem manje nismo posustajali. Išli smo prema naprdije, željeli smo taj gol, ali nismo ga uspjeli zabiti. U drugom poluvremenu smo puno kvalitetniji i nergičniji bili, ali jednostavno ekipa Borca ovakve utakmcie ne prašta. Oni čekaju svoje situacije i kažnjavaju te iz najmanje situacije. Mi to nismo uspjevali, falilo je odlučnosti i preciznosti. Čestitam Borcu na tituli prvaka, a mi se okrećemo dalje utakmici u Prijedoru, imamo četiri utakmice do kraja i to moramo odraditi na maksimalan način", rekao je Cvitanović koji je potom ispraćen sa skandiranjem navijača Sarajeva "MARIO; ODLAZI...“".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mario Cvitanović fudbal FK Saraje Premijer liga BiH FK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC