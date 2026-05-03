Cvitanović čestitao Borcu: Igrali su najstabilnije, najpreciznije i najučinkovitije!

"Borac ovakve utakmice ne prašta, oni čekaju svoje situacije i kažnjavaju te", rekao je trener Sarajeva Mario Cvitanović poslije pobjede Borca kojom su Banjalučani obezbijedili šampionsku titulu.

Banjalučki Borac u nedjelju je nadigrao Sarajevo na Koševu i zasluženo stigao do pobjede kojom je ovjerio svoju četvrtu titulu šampiona BIH.

Treneru Sarajevo nije preostalo ništa drugo nego da čestita Borcu koji je četiri kola prije kraja stigao do titule i tako najranije do sada stigao do trofeja.

"Prvo moram čestitati Borcu na tituli. Mislim da su u kontinuitetu igrali najstabilnije, najpreciznije i najučinkovitije i treba im čestitati", rekao je Mario Cvitanović prije nego što se osvrnuo na samu utakmicu.

"Prvo poluvrijeme ušli smo dosta bojažljivo, nesigurno, nismo bili precizni. Nismo bili dobri. Nismo imali taj stav, energiju koju smo tražili. Možda je tu bilo i previše respekta, a premalo sigurnosti u našu ekipu i sebe. Drugo poluvrijeme smo izašli puno bolji, puno energičniji, puno konkretniji, stvorili smo određene situacije i čak sa igračem manje nismo posustajali. Išli smo prema naprdije, željeli smo taj gol, ali nismo ga uspjeli zabiti. U drugom poluvremenu smo puno kvalitetniji i nergičniji bili, ali jednostavno ekipa Borca ovakve utakmcie ne prašta. Oni čekaju svoje situacije i kažnjavaju te iz najmanje situacije. Mi to nismo uspjevali, falilo je odlučnosti i preciznosti. Čestitam Borcu na tituli prvaka, a mi se okrećemo dalje utakmici u Prijedoru, imamo četiri utakmice do kraja i to moramo odraditi na maksimalan način", rekao je Cvitanović koji je potom ispraćen sa skandiranjem navijača Sarajeva "MARIO; ODLAZI...“".