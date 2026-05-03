Adem Ljajić: Ja u Partizanu? Od toga nema ništa

Kapiten Sarajeva demantovao da će se vratiti u svoj matični tim.

Izvor: YouTube/Hayat Media BiH

Kapiten Sarajeva i bivši reprezentativac Srbije Adem Ljajić) rekao je da nema šanse da se ovog ljeta vrati u Partizan, svoj matični klub. Uprkos glasinama da će opet zaigrati u Humskoj, rekao je da su mu svi planovi vezani za klub sa Koševa.

"U ovom trenutku sam igrač Sarajeva, imam još godinu dana ugovora, kapiten sam i fokusiran sam samo na Sarajevo. Sve ostale spekulacije su za medije i klikove, jer nemam društvene mreže i ne znam kako to funkcioniše. Generalno, mislim da od toga nema ništa - u ovom trenutku", rekao je on u intervjuu za TV Hajat.

Ljajić se već dugo dovodi u vezu sa timom iz Humske, u kojem je postao senior i iz kojeg je 2010. otišao u Fiorentinu i počeo značajnu međunarodnu karijeru (Roma, Inter, Torino, Bešiktaš...)

"Generalno, navikao sam na te stvari iskreno tokom godina igranja na vrhunskom nivou. To su normalne stvari i već tri ili četiri godine u svakom prelaznom roku me povezuju sa Partizanom. To je činjenica i sad u januaru je bilo tako", dodao je on.

"Volim Partizan, to svi znaju"

Lider Sarajeva ne krije koliko voli crno-bijele.

"Ponikao sam u Partizanu i volim Partizan, to svi znaju. Partizan je moj klub, tu sam napravio najvažnije korake, dobio šansu da igram profesionalno i svi znaju koliko ga volim, veliki sam navijač. To nije sporno".

U ovom trenutku usredsređen je samo na Sarajevo.

"Prevashodno mi je to u glavi. Svaki dan i svaki trening dajem maksimum da Sarajevo ima što bolje rezultate. Nadamo se da ću ostati i sljedeću sezonu i da ću probati da sa Srajevom osvojim tu titulu koju toliko čekamo", dodao je Ljajić, koji je prošlog ljeta iz Novog Pazara prešao na stadion Koševo.

