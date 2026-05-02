Borac pobjedom osigurao drugo mjesto! Zrinjski pao u Banjaluci!

Goran Arbutina
Borac je novi vicešampion BIH.

Borac pobijedio Zrinjski i osigurao drugo mjesto u PLBIH

Rukometaši banjalučkog Borca lako i ubjedljivo savladali su Zrinjski i pobjedom 43:28 osigurali drugo mjesto na tabeli.

Ekipa Mirka Mikića pobjedom protiv Mostaraca stigla je do 37 osvojenih bodova, odnosno dva više od dobojske Sloge koja ima lošiji skor pa ishodi posljednjeg kola neće uticati na crh tabele.

Izviđač je odavno osigurao šampionsku titulu, a Borac će sezonu završiti na drugom mjestu Premijer lige BIH pa će preskočiti prva dva i igrati 3. kolo Evropskog kupa.

Crveno-plavi su imali prilično lak posao u subotu uveče protiv Zrinjskog, već poslije prvog poluvremena bilo je 22:13.

Sać u trećem minutu nastavka Borac je otišao na 24:14, a tu dvocifrenu prednost nije ispuštao do samog kraja i na kraju je slavio sa ubjedljivih 15 razlike – 43:28.

Najzaslužniji za to bio je Nikša Trivunović sa 10 golova, Miloš Nježić je postigao sedam, a Sergej Ševa šest golova.

Kod Zrinjskog Zlatko Ševo je postigao osam pogodaka, a Mateo Gustin je upisao sedam odbrana.

