Poslije poraza od Partizana u Humskoj Nenad Lalatović bio je raspoložen pa je tako stigao i da se našali sa voditeljkom Arene Sport Dijanom Radulović.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Novi Pazar izgubio je od Partizana u Humskoj (1:2). Ekipa ne zna za trijumf još od 9. marta, ali je Nenad Lalatović došao raspoložen na davanje izjava. Pričao je sa voditeljkom Arene Sport Dijanom Radulović koja se nasmijala na početku izlaganja.

Šef struke gostiju je potom javno ponovio da joj je rekao "da joj je lijep parfem". Na to se nasmijala, zahvalila se na komplimentu i rekla "da je to najava dobrog razgovora". Onda je uslijedilo pitanje o meču i objašnjenje za poraz.

Vidi opis "Lijep ti je parfem": Lalatović dao kompliment voditeljki, pa objasnio zašto je Novi Pazar izgubio od Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Naivno smo primili dva gola, znali smo da Polter služi kao martinela, da oni ulaze u prostor, nismo ispoštovali. Partizan je bio bolji za jedan gol, ne za dva. Mi smo u drugom bili bolji. Drugo poluvrijeme pripalo je nama, prvo njima. Možda je remi najrealniji. Čestitam im na pobjedi, želim im da zadrže drugo mjesto", poručio je Lalatović.