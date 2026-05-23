logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prešle granicu i visoko podigle zastavu Sjeverne Koreje: Zabranjena zakonom, ali morali su da ćute i gledaju

Prešle granicu i visoko podigle zastavu Sjeverne Koreje: Zabranjena zakonom, ali morali su da ćute i gledaju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Sjevernokorejski tim Negohjang postao je šampion Azije u ženskom fudbalu. Istorijski uspjeh ostvario je u Južnoj Koreji i burno ga proslavio.

Sjevernokorejski tim Negohjang postao je šampion Azije u ženskom fudbalu Izvor: (AP Photo/Ahn Young-joon)

Fudbalerke sjevernokorejskog tima Negohjang osvojile su azijsku Ligu šampiona, trijumfom u finalu u gradu Suvonu, u Južnoj Koreji. Rival im je bio japanski tim Tokio Verdi i pobjedom 1:0 ispisale su istoriju. I ne samo trijumfom.

Granicu dvije sukobljene Koreje one su prešle kao najuspješniji tim ženskog fudbala u istoriji svoje zemlje, a onda su poslije trijumfa raširile državnu zastavu. Ona je inače zabranjena u Južnoj Koreji prema Zakonu o nacionalnoj bezbjednosti. Doduše, dozvoljeno je njeno korišćenje u određenim okolnostima, pod čime se podrazumijevaju međunarodna sportska takmičenja.

Fudbalerke iz Pjongjanga su je ponosno istakle poslije svog pobeda i trčale sa njom po terenu, slaveći pobjedu i svoju zemlju. Trener Ri Ju Il oglasio se i govorio o istorijskom uspjehu.

"Danas osjećamo neopisive emocije, dok se događa istorijski trenutak našeg izlaska u svijet kao najboljeg tima u Aziji. Ceremonija dodjele trofeja je već prošla i sada se suočavamo sa novim izazovima koji su pred nama", rekao je on.

Tehnički, dvije Koreje su i dalje u ratu jer poslije kraja rata 1953. nije potpisano primirje

Ovim uspjehom Sjevernokorejke su izborile plasman na FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove, koje će biti održano naredne zime u Sjedinjenim Američkim Državama.

Negohjang nije imao podršku svojih navijača u Suvonu jer postoji zabrana putovanja između Sjeverne i Južne Koreje. Ipak, nije moglo bez skandala, jer su trener Ri i Kim Kjong Jong, igračica koja je postigla gol, napustili konferenciju za novinare. Učinili su to kada je novinar nazvao njihovu zemlju "sjevernom stranom".

"Sve naše igračice bile su fokusirane isključivo na pobjedu, uložile su maksimalan trud i cijenile svaki minut i svaku sekundu. Nisam imao vremena, ni prostora da se bavim raznim drugim pitanjima", rekao je trener.

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC