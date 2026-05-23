"Crvena zvezda i Partizan će dobiti popust": Vječiti rivali konačno postaju vlasnici stalne licence

Čelnik Evrolige Ćus Bueno otvoreno je rekao kako će određeni klubovi imati povlastice prilikom podjele novih licenci.

Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno govorio je o transformaciji takmičenja u narednim sezonama i otkrio da su Crvena zvezda i Partizan među zainteresovanima za prelazak na franšizni sistem. I ne samo to, već će imati povlastice prilikom potpisivanja novih ugovora.

On je na konferenciji za medije u Atini otkrio da je plan da liga ima 18 stalnih franšiza i da su beogradski "vječiti" među njima.

"Oba kluba su iskazala jasnu želju da postanu franšize. U ovom trenutku ne znamo tačno koliko brzo ćemo se širiti, možda već sljedeće sezone budemo imali dve ili tri nove franšize. Idealan plan je da najprije imamo 18 stalnih franšiza, a da potom ligu proširimo na 24 kluba, uz obavezno zadržavanje prohodnosti kroz Evrokup", rekao je Bueno prilikom obraćanja.

Nije tajna da će određeni klubovi imati olakšice prilikom dobijanja novog statusa, što se odnosi na Crvenu zvezdu i Partizan. Naravno, moraće da prođu kroz čitav proces kao i ostali kandidati, ali će na osnovu starih zasluga dobiti popust.

"Partizan i Crvena zvezda su dugo sa nama, jasno su pokazali da žele da budu dio ove porodice i svima je očigledno šta donose takmičenju. Mi definitivno želimo da ih imamo u ligi, ali oni moraju da prođu kroz proces. Ipak, oni se nalaze među klubovima koji su nam pomogli da izgradimo ovo takmičenje. Zbog toga, svi klubovi koji su bili uz nas imaće ozbiljan popust na sam proces dobijanja licence, u poređenju sa nekim novim projektima koji dolaze izvan Evrolige, a takođe žele da kupe status franšize“, zaključio je Ćus Bueno.