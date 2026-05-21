Još nekoliko dilema u prvom kolu Lige šampiona: Ko će biti rival Borca na početku evro-puta?

Banjalučani čekaju rasplet u još nekoliko liga kako bi dobili tačan spisak protivnika.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca su 3. maja trijumfom nad Sarajevom na gostujućem terenu (0:1) obezbijedili šampionsku titulu u Premijer ligi BiH, četvrtu u istoriji kluba. Izabranici Vinka Marinovića stekli su na taj način pravo nastupa u Ligi šampiona, a sa koeficijentom 13.125 sigurno će biti nosioci kako u prvom, tako i u drugom kvalifikacionom kolu. Većina protivnika na žrijebu za prvu rundu, koji će se održati 16. juna u sjedištu UEFA u Nionu, već je poznata. Preostalo je tek nekoliko nedoumica, koje će biti riješene u predstojećih par dana.

Za sada je jasno da će povlašten status na žrijebu sigurno imati Šamrok Rovers (Irska), KuPS (Finska), Drita (tzv. Kosovo), Linkoln Red Imps (Gibraltar), Borac (BiH), Vikingur (Island), Kairat (Kazahstan), Univerzitatea Krajova (Rumunija), Riga (Letonija), KI Klaksvik (Farska Ostrva), Flora (Estonija), Larn (Sjeverna irska) i Petrokub (Moldavija).

Nenosioci će biti Inter Klub d'Eskaldes (Andora), Levski (Bugarska), Sabah (Azerbejdžan), Kauno Žalgiris (Litvanija), Sutjeska (Crna Gora), Đer (Mađarska), Iberija 1999 (Gruzija), Florijana (Malta), Tre Fiori (San Marino), Vardar (Sjeverna Makedonija) i ML Vitebsk (Bjelorusija), kao i šampioni Luksemburga i Albanije.

Za titulu u Luksemburgu bore se Diferdanž 03 i Bisen, koji će u subotu u međusobnom duelu dati odgovor na pitanje ko će biti novi prvak. Diferdanž 03 kao trenutni lider ima tri boda prednosti u odnosu na Bisen, koji je domaćin u predstojećem susretu, a koji je u prvom odmjeravanju snaga poražen rezultatom 1:0.

U Albaniji je u toku fajnal for runda, u kojoj najbolji timovi igraju još tri dodatna kola nakon "regularnih" 36. Trenutno je na prve tri pozicije isto toliko timova sa 31 bodom (Vlaznija, Elbasani i Egnatija), dok četvrtoplasirani Dinamo Siti kasni četiri boda.

Preostala je još samo jedna dilema kad je u pitanju povlašteni status timova. Naime, velški Nju Seints sa koeficijentom 9.000 čeka rasplet prvenstva u Jermeniji. Na prvom mjestu je Ararat-Jermenija (7.000), koji je iz dosadašnjih 26 mečeva skupio 57 bodova. Za titulu se bori sa ekipom Noe (10.750), koja uz meč manje kasni pet bodova.

U slučaju da Ararat-Jermenija sačuva lidersku poziciju, neće imati status nosioca s obzirom na to da ima manji koeficijent u odnosu na Velšane.

Inače, samo dan nakon žrijeba za prvo, biće obavljeno i izvlačenje parova druge runde.

(mondo.ba, D. Šutvić)

