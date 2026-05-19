Borac odbranio trofej Kupa Republike Srpske! Perić, Deket i Vranješ osigurali rekordni pehar banjalučkog kluba!

U stotoj godini postojanja, banjalučki Borac je osim titule prvaka Bosne i Hercegovine osvojio i rekordni, osmi trofej u Kupu Republike Srpske.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

U 100. godini postojanja, koja je obilježena svečanom akademijom u Banjaluci, fudbaleri Borca odbranili su Trofej Kupa RS "Dr Milan Jelić"!

Banjalučani su u finalu na dobojskim "Lukama" savladali Radnik iz Bijeljine i po osmi, rekordni put podigli pehar.

BORAC - RADNIK 3:0 (1:0)

Već u trećem minutu utakmice u Doboju, Banjalučani su stigli do prednosti pogotkom Karla Perića!

Poslije akcije Zorana Kvržića i Ognjena Radoševića, centarfor crveno-plavih je pogodio mrežu sembersku ekipe - 1:0.

U prvom dijelu, Borac je još jednom zaprijetio preko Viktora Rogana, ali nije bilo promjene rezultata. S druge strane Semberci nisu uputili nijedan udarac u okvir gola Mladena Jurkasa u prvih 45. minuta.

Ipak, izabranici Duška Vraneševića su u 74. minutu bili blizu izjednačenja kada je Entoni Idžoma bio u šansi, međutim, Nigerijac je sa oko sedam-osam metara šutirao iznad prečke.

Kazna za ovaj promašaj bijeljinskog tima uslijedila je tri minuta kasnije, kada je mladi Matej Deket povisio na 2:0.

David Vuković je uputio odličan centaršut a mladi napadač je glavom pogodio mrežu Dušana Markovića - 2:0.

Tačku na ubjedljiv trijumf stavio je iskusni Stojan Vranješ, koji je nedavno zabilježio 300. nastup u dresu Borca - odlično je reagovao na novu asistenciju Vukovića i postavio konačan rezultat - 3:0.

Tim Vinka Marinovića je tako stigao do osmog pehara, i to bez primljenog gola - redom su pred Borcem padali Bratstvo Kozinci (0:4), Borac Šamac (0:4), Proleter iz Teslića (3:0, 0:4) i sada Radnik, koji je ostao na sedam osvojenih trofeja.

Po tri pehara Kupa RS osvojili su Kozara iz Gradiške i trebinjski Leotar.

FK Borac: Jurkas, Perić, Đajić, Rogan, Kvržić, Čavić, Karolina, Radošević, Dijuf, Deket, Ogrinec. Trener: Vinko Marinović

FK Radnik: Marković, Mejapja, 6 Osei, Črnko, Dimitrić, Klenpić, Hrvanović, Čubrilo, Ćosić, Nikolov, Ijoma. Trener: Duško Vranešević

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Svi pobjednici Kupa Republike Srpske

1993/94 Kozara (Gradiška)

1994/95 Borac (Banjaluka)

1995/96 Borac (Banjaluka)

1996/97 Sloga (Trn)

1997/98 Rudar (Ugljevik)

1998/99 Rudar (Ugljevik)

1999/00 Kozara (Gradiška)

2000/01 Kozara (Gradiška)

2001/02 Leotar (Trebinje)

2002/03 Jedinstvo (Brčko)

2003/04 Leotar (Trebinje)

2004/05 Jedinstvo (Brčko)

2005/06 Slavija (Istočno Sarajevo)

2006/07 Modriča Maxima

2007/08 Slavija (Istočno Sarajevo)

2008/09 Borac (Banjaluka)

2009/10 Radnik (Bijeljina)

2010/11 Borac (Banjaluka)

2011/12 Borac (Banjaluka)

2012/13 Radnik (Bijeljina)

2013/14 Radnik (Bijeljina)

2014/15 Rudar Prijedor

2015/16 Radnik (Bijeljina)

2016/17 Radnik (Bijeljina)

2017/18 Radnik (Bijeljina)

2018/19 Radnik (Bijeljina)

2019/20 sezona prekinuta zbog korona virusa

2020/21 Leotar (Trebinje)

2021/22 Krupa

2022/23 Borac

2023/24 Zvijezda 09

2024/05 Borac

2025/06 Borac

Leotaru pripao juniorski Kup Republike Srpske

Juniori trebinjskog Leotara ranije danas osvojili su Kup RS "Dr Milan Jelić" nakon što su u finalu bili bolji od Borca iz Banjaluke rezultatom 3:2.

Banjalučani su poveli golom Vukelića u 23. minutu, ali je do odlaska na odmor Leotar izjednačio preko Vingerona, da bi početkom nastavka, Trebinjci postigli još dva gola - opet Vingeron u 46. i Vučurević dva minuta kasnije. Poraz je u sudijskoj nadoknadi ublažio Borac preko Gostimirovića.

(MONDO)