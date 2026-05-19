logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Reakcija Nejmara obišla svijet kad je saznao da je pozvan u reprezentaciju Brazila (VIDEO)

Reakcija Nejmara obišla svijet kad je saznao da je pozvan u reprezentaciju Brazila (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Brazilski fudbaler Nejmar emotivno je doživio poziv u reprezentaciju.

nejmar plakao kad je dobio poziv za reprezentaciju Izvor: Screenshot/Twitter/@ESPNFC

Reprezentativac Brazila Nejmar (34) emotivno je doživio poziv da posljednji put zapleše u nacionalnom dresu na Svjetskom prvenstvu. Iskusni fudbaler bio je pod znakom pitanja za tim Karla Anćelotija, ali je pritisak javnosti bio takav da jednostavno nije bilo moguće izostaviti svjetski poznatog igrača.

Karlo Anćeloti izabrao je tim koji će braniti boje Brazila na Mundijalu 2026. koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a na terenu ćemo vidjeti i Nejmara. Brazilac je objavljivanje imena pratio u krugu prijatelja, a reakcija koju je imao pred kamerama dovoljno govori o tome kako je doživio poziv u reprezentaciju - od radosti do suza.

Pogledajte reakciju Nejmara kada je čuo da će biti u reprezentaciji Brazila:

Nakon što je uz osmijeh prihvatio poziv, uz dozu olakšanja, čini se da je Nejmar zaplakao. Trenutak u kojem je njegovo ime pročitano pomno su ispratile kamere, a bivši fudbaler Barselone i Pari Sen Žermena morao je da skine naočare kako bi obrisao suze zbog emotivne reakcije. Način na koji je proslavio poziv u nacionalni tim i vjerovatno „poslednji ples“ u dresu Brazila postao je snimak koji je vrlo brzo obišao svijet.

Nema sumnje da je Nejmaru laknulo kada je čuo svoje ime, iako je bio pod znakom pitanja zbog veoma loše forme koju je pokazao posljednjih godina. Proveo je čak dvije sezone u Al Hilalu, a odigrao je svega tri utakmice, što je dovodilo u pitanje njegov status u timu Karla Anćelotija.

Međutim, život na staroj slavi obezbijedio mu je mjesto u timu, a osvajanje Kupa konfederacija 2013. i olimpijskog zlata 2016. mogao bi da zaokruži i trofejem sa Svjetskog prvenstva, što bi bio sjajan način da se oprosti od reprezentacije.

Spisak Brazila

  • Golmani: Alison (Liverpul), Ederson (Fenerbahče) i Veverton (Gremio).
  • Defanzivci: Danilo (Flamengo), Vesli (Roma), Markinjos (Pari Sen Žermen), Gabrijel Magaljaeš (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanjez (Al Ahli), Aleks Sandro (Flamengo) i Daglas Santos (Zenit).
  • Vezisti: Kazemiro (Mančester junajted), Bruno Gimaraeš (Njukasl), Danilo (Botafogo), Fabinjo (Al Itihad) i Paketa (Flamengo).
  • Napadači: Vinisijus Žunior (Real Madrid), Mateus Kunja (Mančester junajted), Nejmar (Santos), Rafinja (Barselona), Rajan (Bornmut), Igor Tijago (Brentford), Luiz Enrike (Zenit), Gabrijel Martineli (Arsenal) i Endrik (Olimpik Lion).

Bonus video: 

Pogledajte

01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nejmar Brazil mundijal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC