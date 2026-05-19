Reakcija Nejmara obišla svijet kad je saznao da je pozvan u reprezentaciju Brazila (VIDEO)

Brazilski fudbaler Nejmar emotivno je doživio poziv u reprezentaciju.

Izvor: Screenshot/Twitter/@ESPNFC

Reprezentativac Brazila Nejmar (34) emotivno je doživio poziv da posljednji put zapleše u nacionalnom dresu na Svjetskom prvenstvu. Iskusni fudbaler bio je pod znakom pitanja za tim Karla Anćelotija, ali je pritisak javnosti bio takav da jednostavno nije bilo moguće izostaviti svjetski poznatog igrača.

Karlo Anćeloti izabrao je tim koji će braniti boje Brazila na Mundijalu 2026. koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a na terenu ćemo vidjeti i Nejmara. Brazilac je objavljivanje imena pratio u krugu prijatelja, a reakcija koju je imao pred kamerama dovoljno govori o tome kako je doživio poziv u reprezentaciju - od radosti do suza.

Pogledajte reakciju Nejmara kada je čuo da će biti u reprezentaciji Brazila:

Neymar broke down into tears after getting selected for the World Cup ❤️



Look what it means to him



(via@neymarjr)pic.twitter.com/DebjWViOVq — ESPN FC (@ESPNFC)May 19, 2026

Nakon što je uz osmijeh prihvatio poziv, uz dozu olakšanja, čini se da je Nejmar zaplakao. Trenutak u kojem je njegovo ime pročitano pomno su ispratile kamere, a bivši fudbaler Barselone i Pari Sen Žermena morao je da skine naočare kako bi obrisao suze zbog emotivne reakcije. Način na koji je proslavio poziv u nacionalni tim i vjerovatno „poslednji ples“ u dresu Brazila postao je snimak koji je vrlo brzo obišao svijet.

Nema sumnje da je Nejmaru laknulo kada je čuo svoje ime, iako je bio pod znakom pitanja zbog veoma loše forme koju je pokazao posljednjih godina. Proveo je čak dvije sezone u Al Hilalu, a odigrao je svega tri utakmice, što je dovodilo u pitanje njegov status u timu Karla Anćelotija.

Međutim, život na staroj slavi obezbijedio mu je mjesto u timu, a osvajanje Kupa konfederacija 2013. i olimpijskog zlata 2016. mogao bi da zaokruži i trofejem sa Svjetskog prvenstva, što bi bio sjajan način da se oprosti od reprezentacije.

Spisak Brazila

Golmani : Alison (Liverpul), Ederson (Fenerbahče) i Veverton (Gremio).

: Alison (Liverpul), Ederson (Fenerbahče) i Veverton (Gremio). Defanzivci : Danilo (Flamengo), Vesli (Roma), Markinjos (Pari Sen Žermen), Gabrijel Magaljaeš (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanjez (Al Ahli), Aleks Sandro (Flamengo) i Daglas Santos (Zenit).

: Danilo (Flamengo), Vesli (Roma), Markinjos (Pari Sen Žermen), Gabrijel Magaljaeš (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanjez (Al Ahli), Aleks Sandro (Flamengo) i Daglas Santos (Zenit). Vezisti : Kazemiro (Mančester junajted), Bruno Gimaraeš (Njukasl), Danilo (Botafogo), Fabinjo (Al Itihad) i Paketa (Flamengo).

: Kazemiro (Mančester junajted), Bruno Gimaraeš (Njukasl), Danilo (Botafogo), Fabinjo (Al Itihad) i Paketa (Flamengo). Napadači: Vinisijus Žunior (Real Madrid), Mateus Kunja (Mančester junajted), Nejmar (Santos), Rafinja (Barselona), Rajan (Bornmut), Igor Tijago (Brentford), Luiz Enrike (Zenit), Gabrijel Martineli (Arsenal) i Endrik (Olimpik Lion).

