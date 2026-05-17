Nejmar pobjesnio dok čeka Anćelotijev poziv! Greškom ga zamijenili, obrušio se na sudiju!

Komična situacija na utakmici Santosa i Koritibe, a u glavnoj ulozi je bio Nejmar.

Izvor: x.com/geglobo

Selektor Brazila Karlo Anćeloti u ponedjeljak će saopštiti spisak fudbalera koji idu na Mundijal, a jedno od glavnih pitanja da li će na njemu biti i Nejmar.

Anćeloti je ranije otpisao Nejmara, koji je u međuvremenu napravio i incident na treningu Santsa kada je ošamario saigrača, Robinja juniora, ali ga je potom uvrstio na šiti spisak od 55 imena.

Nekadašnji fudbaler Barselone i Pari Sen Žermena nada se da može da se izbori za jedno do 26 mjesta na konačnom spisku, iako se i dalje muči i sa povredama.

Nakon operacije koljena vratio se na teren prije nešto više od dva mjeseca i u 12 utakmica za matični Santos upisao pet golova i tri asistencije, ali mu ne ide baš sve po planu.

Ovog vikenda doživio je blamažu na utakmici Santosa i Koritibe (0:3) kada je greškom zamijenjen, što ga je razbjesnilo.

Tokom utakmice Nejmaru je pored aut-linije ukazivana ljekarska pomoć, a u tom trenutku Robinjo junior se spremao da uđe na teren, što je zbunilo četvrtog sudiju koji je mislio da Nejmar izlazi.

Umjesto broja 31 koji pripada saigraču Gonzalu Kastru, sudija je podigao semafor za izmjene sa brojem 10 misleći da izlazi povrijeđeni Nejmar.

Izmjena je praktično izvršena i Nejmar je morao da ostane van terena, a to mu se nije nimalo svidjelo.

Brazilski fudbaler čak je uzeo ceduljicu koju je njegov stručni štab predao sudijama pred izmjenu i pokazivao broj koji je trebao da izađe, ali je sve bilo uzalud, izmjena je bila već izvršena, pa je čak i zaradio žuti karton zbog nesportskog ponašanja.

Neymar was accidentally subbed off in Brazil because the referee showed the wrong number on the board pic.twitter.com/YtdpH7Zc3l — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1)May 17, 2026

Nejmar je debitovao za Brazil 2010. godine i od tada odigrao 128 utakmica za nacionalni tim, ali je posljednji put nosio dres reprezentacije u oktobru 2023. u porazu od Urugvaja tokom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

U međuvremenu je iz PSŽ-a prešao u saudijski Al Hilal za koji je odigrao samo sedam utakmica, prije nego što se vratio u matični Santos. Zbog problema sa povredama i lošom formom u posljednje dvije i po godine nije pozivan u reprezentaciju, pa ni na posljednje okupljanje u martu. Nejmar se ipak nada da bi nakon što je uvršten na širi spisak mogao da se nađe i na konačnom Anćelotijevom spisku i da će se na Mundijalu oprostiti od reprezentativnog dresa.