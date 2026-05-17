Dino Skorup nakon pobjede Borca protiv Željezničara: "Još jednom smo pokazali da smo zasluženo prvaci"

Nebojša Šatara
Nakon minimalnog trijumfa Borca nad Željezničarom (1:0), fudbaler Banjalučana Dino Skorup nije krio zadovoljstvo zbog potvrde šampionske forme.

Dino Skorup nakon pobjede Borca protiv Željezničara

Borac je pogotkom Luke Juričića protiv Želje na Gradskom stadionu u Banjaluci stigao do 26. pobjede u šampionskoj sezoni.

"Imali smo tešku utakmicu protiv Željezničara, veliki derbi za nas, a najbitnije je da smo pobijedili i još jedanput pokazali da smo zasluženo prvaci ove godine", rekao je Skorup poslije meča.

On je istakao da ekipa neće spuštati gard ni u završnici sezone.

"Čekaju nas još dvije utakmice u Premijer ligi BiH (Radnik u Bijeljini i Posušje u Banjaluci) i jedna u finalu Kupa Republike Srpske (protiv Radnika). Nadam se da ćemo i te mečeve pobijediti i svima pokazati zašto smo šampioni", dodao je vezista crveno-plavih.

(MONDO)

