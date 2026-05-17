Šejk Milton ne igra protiv Crvene zvezde, a možda i do kraja sezone

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Crno-bijeli ostali bez važnog aduta pred seriju sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan ostao je bez Šejka Miltona za polufinale ABA lige protiv Crvene zvezde, a pitanje je da li će Amerikanac biti spreman i za fajnal-for Superlige Srbije koji se igra od 29. do 31. maja. Kako prenosi "Mozzart Sport", njegova povreda nije naivna i zato će crno-bijeli najvjerovatnije morati bez njega do kraja sezone.

Milton se povrijedio inače još na početku četvrtfinalne serije protiv Bosne, poslije tek 20 sekundi igre, kada je dobio udarac u koljeno koji mu je "pomjerio čašicu" i ispostavilo se da je povreda ozbiljnija nego što se činilo u prvi mah.

Sve od tada Milton nije trenirao, naređeno je mirovanje, a bio je na terapijama i još nije spreman da se vrati na parket. Inače, ovo je njegova četvrta povreda ove sezone i propustio je veliki broj mečeva za crno-bijele i nikako nije mogao da uhvati potreban ritam koji je potreban.

Tako je u Evroligi prosječno bilježio 6,9 poena i 2,4 asistencije po meču, dok je u ABA ligi imao 11,9 poena i 3,2 asistencije u proseku.

Podsjetimo, polufinalna serija ABA lige između Partizana i Crvene zvezde počinje u ponedjeljak i igra se na dvije pobjede.

Šejk Milton se povredio na početku meča Partizan - Bosna
Izvor: Arena Sport
