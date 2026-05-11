Novi potpisi u Borcu: Ševa, Stanković i Draganić ostaju u crveno-plavom taboru

Banjalučki Borac dogovorio produžetak saradnje sa još trojicom rukometaša.

Rukometni klub Borac m:tel nastavlja sa sklapanjem igračkog kadra za novu sezonu, a danas su produžetak saradnje sa "crveno-plavima" potpisala još trojica rukometaša.

Sergej Ševa, Stanko Stanković i Vlado Draganić ostaju u Borcu. Stanković i Draganić potpisali su jednogodišnje ugovore, dok se Ševa obavezao na još dvije godine.

"Potpisao sam ugovor na još dvije godine i moja očekivanja su, prirodno, veoma visoka. Smatram da je Borac odlična sredina za razvoj mladih igrača, pa sam iskoristio priliku da ostanem ovdje još dvije sezone. Imamo sjajne trenere i ekipu, a uz iskusnije igrače možemo mnogo toga naučiti, pa se nadam da će sljedeća sezona biti još uspješnija", poručio je Ševa.

Stanković je istakao zadovoljstvo što su ljudi u klubu pokazali vjeru u njega i ponudili mu produžetak saradnje.

"Mislim da smo ovu sezonu odradili korektno i dobro, naročito ako uzmemo u obzir situaciju u kojoj je klub bio i borbu koja je bila pred nama. U narednoj sezoni se nadam da ćemo biti konkurentni na sva tri fronta – u prvenstvu, Kupu i Evropi – te da ćemo u evropskim takmičenjima dogurati što dalje."

Draganić je takođe bio prezadovoljan razvojem situacije i dogorenim novim ugovorom.

"Drago mi je što je klub ukazao povjerenje meni, ali i gotovo cijeloj ekipi iz ove sezone, te što smo produžili ugovor na još godinu dana. Smatram da su dosadašnji rezultati bili iznad očekivanja i da je sezona bila zaista uspješna. Nadam se da ćemo iduće godine tu ljestvicu podići još više i ostvariti još bolje rezultate."

Podsjetimo, Borac m:tel sezonu u Premijer ligi BiH završio je na drugoj poziciji iza šampiona Izviđača.