Zlatan ponižava sve oko sebe, potukao se usred restorana: "Takvo ponašanje nikad nismo vidjeli"

Isplivali su detalji o skandaloznom ponašanju Zlatana Ibrahimovića u Milanu.

Isplivao je "prljav veš" iz Milana i uglavnom ima veze sa Zlatanom Ibrahimovićem (44), koji ima nejasnu, ali ipak veoma važnu funkciju na San Siru.

italijanski mediji prenose tvrdnje da je Šveđanin u ljeto 2024. istjerao iz svlačionice trenera Paula Fonseku, i to prvog dana boravka Portugalca u klubu. Povrh toga, sa doskorašnjim trenerom Masimilijanom Alegrijem se čak potukao u jednom restoranu i morao je da ih razdvaja sportski direktor Igli Tare.

Poznato je da je Ibrahimović mnogima težak saradnik, ali detalji koje je iznio novinar Karlo Pelegati otkrivaju da je Zlatan ponašanjem odavno prešao sve granice.

"Kada je Fonseka stigao, na njegovom prvom treningu, Zlatan Ibrahimović predstavio ga je ekipi i onda je pred svima izgovorio: 'OK, sada ću ja da govorim, a Fonseka mora da izađe napolje'. Tako su igrači vidjeli da je Ibrahimović taj koji vodi glavnu riječ, dok je Fonseka izguran u drugi plan. Da li ste ikada vidjeli nešto slično? Ako se tako ponašate, gotovo je prije nego što je i počelo", rekao je Italijan.

"Zato je Alegri morao da dođe"

Fonseka je radio u Milanu samo polusezonu, od jula do decembra 2024, pa je dobio otkaz i ustupio mjesto Seržu Konseisau. Poslije toga je klub doveo trenera čije ime nosi veću težinu i koji neće dati na sebe tako lako - došao je Masimilijano Alegri, ali i on je morao da se oove sezone rve sa Zlatanom. Čak i fizički, doslovno.

"Baš zbog toga što sam naveo došao je Maks Alegri i bio je neophodan u klubu. On je taj koji je istjerao napolje Zlatana", tvrdi Italijan.

"Korijere delo Sport" otkrio je krajem maja da je tenzija između Zlatana Ibrahimovića i Maksa Alegrija kulminirala u jednom restoranu. Navodno, potukli su se u prisustvu izvršnog direktora kluba Đorđa Furlanija i razdvojio ih je sportski direktor Igli Tare.

Povrh toga, isti izvor tvrdi da su se u klubu radovali zbog neuspjeha na kraju sezone, jer su znali da neće moći da sklone Alegrija i Tarea ako se roso-neri kvalifikuju za Ligu šampiona. Milan je porazom od Kaljarija u posljednjem kolu (1:2) definitivo ostao bez elite i poslije toga su otkaz dobili trener Alegri, Tare, navedeni direktor Furlani, kao i tehnički direktor Žofri Monkara.

Vlasnici, američka investiciona firma "Red Bird", zadržali su samo Ibrahimovića i po svemu sudeći nastaviće sa dosadašnjom praksom miješanja u posao trenera.

Zove pojedinačno igrače, govori im šta da rade

Prema riječima italijanskog novinara Pelegatija, Ibrahimović je na svoju ruku pozivao pojedinačno igrače i govorio im taktičke savjete. Oni su bili često suprotni onome što je trener od njih tražio na treningu.

Podsjetimo, Ibrahimović sve to radi bez formalne i konkretne funkcije. On je u Milanu i dalje "specijalni savjetnik" Red Bird investicionog fonda, većinskog vlasnika kluba.

