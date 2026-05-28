"Tamo odakle sam imaju plavu kosu i oči, znaš šta su govorili o meni?": Zlatan brutalno iskren o svom porijeklu

"Zvučao sam kao zlikovac i pričali su da sam nadmen, a uopšte nije bila stvar u tome", iskreno je priznao Zlatan Ibrahimović o svom odrastanju u Švedskoj i fudbalskim počecima.

Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

"Zlatane, kada si počeo da stremiš ka karijeri profesionalnog sportiste?", pitao je Zlatana Ibrahimovića veliki Tom Brejdi, najveći šampion u istoriji američkog fudbala.

"Od kada sam se rodio. Tada sam rekao sebi 'Ti ćeš biti taj i jesi taj", nasmijao se Ibrahimović

Poslije toga se uozbiljio i objasnio kako je počeo.

"Očigledno je da sam imao drugačije porijeklo. Ljudi koji kreću iz takvog okruženja obično nemaju takav uspjeh kakav sam je postigao. Došao sam iz drugačije situacije od mnogih i kada pogledam iz trenutne perspektive, otvorio sam vrata mnogim sportistima koji imaju isto porijeklo kao moje", kazao je Ibrahimović.

"Kada sam imao 17 godina imao sam saigrača koji je bio kod nas u Malmeu na probi. Rekao mi je poslije nedjelju dana 'Ako ne uspiješ, ti si kriv'. Zateklo me je to, pitao sam se šta misli pod tim. I shvatio sam da je sve na meni, da je na meni da li ću uspjeti ili ne, da je na meni da ostvarim svoju sudbinu. Od tada su stvari počele da se mijenjaju, imao sam sreće, poklopile su mi se neke okolnosti... Ali uvijek sam imao vjeru da ću uspjeti. Nije to stvar ega, već samopouzdanja".

"Oni su imali plavu kosu i oči, a moj švedski..."

Objasnio je poslije toga konkretnije na šta je mislio kada je govorio o porijeklu.

"Zbog situacije u kojoj sam bio, morao sam da radim mnogo više od drugih. Tamo odakle sam ja ljudi su imali plavu kosu i oči, švedski im je bio odličan, moj nije bio, već sam zvučao kao zlikovac. Ipak, uspjelo je, kako god. I morao sam da radim više od drugih da bih se predstavio i dobio priliku. A poletio sam od trenutka u kojem sam dobio prvi profesionalni ugovor".

"Da li si očekivao da imaš karijeru kakvu si ostvario?", pitao ga je Tom Brejdi.

"Mijenjao sam dosta i kretao sam se. Nisam proveo u jednom klubu 20-25 godina. Volim da sebi postavljam izazove, da mijenjam klubove, zemlje, da izlazim iz zone komfora i da se u različitim okolnostima oprobavam. Moj prvi izlazak iz zemlje, odlazak u Amsterdam i Ajaks, bio je prvi izlazak iz zone komfora. Bila je to Liga šampiona, ali nije bio nivo Premijer lige, Serije A ili španske Primere. Htio sam da tamo razvijam svoj stil igre zbog načina na koji Ajaks igra. Bilo je teško, zaista je bilo. U prvoj godini sam poslije tri mjeseca pozvao stari klub i pitao da li mogu da se vratim. Odgovorili su mi 'Ne, novac je legao'. Klub je dobio rekordno obeštećenje za mene i morao sam da prođem kroz to, bila je to mentalna borba protiv sebe. Fudbal nije bio jednostavan, bio je to novi nivo za mene, mnogo talenata, svi su htjeli na sljedeći, najviši nivo, na kojem su najbolji igrači".

"Mislili da sam nadmen, a nije bila stvar u tome"

Priznao je Ibrahimović da mu nije odgovarao Ajaks u vrijeme kada je stigao i kada je trener bio Holanđanin Ko Adrijanse. Mnogo se bolje slagao sa njegovim nasljednikom, slavnim Ronaldom Kumanom, aktuelnim selektorom Holandije.

"Tako sam došao do treće godine u Ajaksu i to je postala moja zona komfora i moj dom. Uvijek sam imao samopouzdanje, ali nekad dođete u situaciju u kojoj niste sigurni da li radite pravu stvar. Kada sam došao tamo trener nije htio mjesecima da priča sa mnom, razgovarao sam i sa sportskim direktorom o tome, ali mi je rekao samo da radim. Razmišljao sam o tom trenerovom pristupu i nije to 'radilo' kod mene."

"Poslije toga je došao drugi trener i od tog trenutka sam počeo da se navikavam i treća godina je poslije toga bila dobra. Poslije toga sam izašao na veliku scenu i zaigrao sam sa igračima sa kojima sam igrao na Soni plejstejšnu. Vidjeli su me kao malog nadmenog, bez respekta. Ali nije bila stvar u tome. Htio sam da postanem bolji i da pokažem da sam bolji od svih oko sebe. U tome je bila stvar. Ipak, korak po korak sam došao do toga. Ne možeš odmah na najveću scenu. Kada pređeš u drugi tim, moraš da vidiš da li je to bila dobra stvar za tebe. Da li igraju kako tebi odgovara, da li je to pravo okruženje za tebe, da ne bude prebrzo... Imao sam tada 19 godina, a neki pređu sa 15, 16 godina. Potrebno je sazriti, pa onda napraviti taj korak."

"Šveđane sam jeo za doručak, moj idol bio Brazilac"

Na koga se ugledao kada je bio mlad kao sadašnji klinci u Švedskoj koji žele da budu kao on?

"To sigurno nije bio neki Šveđanin. Šveđane sam jeo za doručak, a cijeli svijet sam jeo za ručak i večeru. To je bio moj pogled. Ronaldo Brazilac je bio nevjerovatan. On je bio fudbal. Kada vidiš igrača koga želiš da kopiraš, onda je to taj igrač. Sjećam se da sam bio u školi i da sam se iskradao u biblioteku, jer su tamo bili kompjuteri. Gledali smo Jutjub, ukucavali 'Ronaldo Fenomeno', gledao njegove poteze, pamtio ih, pa na treningu pokušavao da to isto izvedem. Bio mi je idol, na početku je to bilo OK, jer sam bio malo niži, ali onda sam počeo odrastam do 190 i nešto centimetara, pa nisam mogao da to izvodim kao on. Onda sam se prilagođavao, pa pokušavao da radim to svojom brzinom, koja nije bila kao njegova", nasmejao se Zlatan.

Danas, tri godine poslije završetka karijere, Ibrahimović je funkcioner Milana i u turbulentnom periodu svog kluba jedini je koji će ostati u fotelji ovog ljeta. U međuvremenu, u Americi će pratiti Svjetsko prvenstvo kao jedan od ambasadora, sa željom domaćina da i njegovim učešćem približi "soker" tamošnjoj publici.

