Sabalenka se crveni na pomen Novaka Đokovića: "Strpite se malo, tako je uzbudljivije"

Autor D.Š. Izvor mondo.rs
Arina Sabalenka bila upitana kako će plesati za Novaka Đokovića, ali priznala da ju je pitanje zateklo nespremnu.

Arina Sabalenka o plesu za Novaka Đokovića Izvor: X/Roland-Garros

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u 3. kolo Rolan Garosa pobjedom protiv Francuskinje Elze Žakmo (7:5, 6:2), na oduševljenje svojih navijača širom svijeta. Kao što često biva, odmah na terenu morala je da pita za svog prijatelja Novaka Đokovića i za njihov već čuveni međusobni "izazov" - ples na stepenicama koje vode ka svlačionicama stadiona Filip Šatrije.

"Arina boriš se da osvojiš svoju prvu titulu na Rolan Garosu, ali imaš i svoje nezvanično takmičenje protiv Novaka Đokovića, ko bolje pleše na stepenicama 'Šatrijea'. Da li si spremna za današnju tačku? Vidjeli smo juče (Đokovićeve) poteze u stilu Majkla Džeksona", glasilo je pitanje za najbolju igračicu svijeta.

Sabalenka se nasmojala na pomen Novakovog imena.

"Pa, pretpostavljam da će biti nešto staromodno, ali hajde sačekajmo da vidimo šta ću da smislim", branila se Bjeloruskinja.

"Strpite se malo"

Da li možemo da dobijemo bar nagovještaj?

"Strpite se malo, to čini cijelu stvar još uzbudljivijom. Moram da zapamtim ples u svojom glavi, pa se nadam da ću uspjeti da to izvedem", rekla je Sabalenka.

Poslije toga je pozdravila navijače, podijelila autograme i zaplesala na stepenicama, da izazove Novaka Đokovića. Pogledajte njenu tačku:

"Šta je sljedeće Novače, ha?", pitala ga je ona u kameru.

Sigurno je da će Đoković imati spreman odgovor ako u petak pobijedi Žoana Fonseku po pariskoj vrućini.

