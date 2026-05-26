"Novače, kako ti ovo djeluje?": Sabalenka miješala kukovima zbog Đokovića u Parizu

Bojan Jakovljević
Arina Sabalenka odgovorila je na izazov Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Njihovo plesno takmičenje se nastavlja u Parizu.

Plesni rat Novaka Đokovića i Arine Sabalenke Izvor: X/Roland-Garros

Novak Đoković i Arina Sabalenka vode "plesni rat" na Rolan Garosu. Nastavljaju da izazivaju jedno drugo i da pokazuju svoje plesačke sposobnosti. Bjeloruska teniserka prihvatila je izazov srpskog asa i pokazala šta zna i umije poslije pobjede na startu Rolan Garosa protiv Džesike Buzas Maneiro (6:4, 6:2).

"Okej, dajte mi sekund. Novače, kako ti ovo djeluje? Mislim da radim mnogo bolji posao od tebe", poručila je Sabalenka dok je "miješala kukovima".

Dan ranije je Đoković uputio izazov Sabalenki tako što je odradio svoju plesnu tačku.

"Arina, ne možeš ovo da pobijediš", poručio je Nole.

Njih dvoje nastavljaju da prave šou na Rolan Garosu i u nastavku turnira vjerovatno će biti još sličnih izazova. Tako je bilo i prošle sezone.

