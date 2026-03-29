Sabalenka postavila cilj "Novak Đoković": Još dva puta i onda će reći da je uspjela

Arina Sabalenka prvi put osvojila "Sanšajn dabl" u Americi, međutim neće se zadovoljiti time, znamo da teži rekordima Novaka Đokovića. Da bi ga sustigla, zna da mora da briljira i naredne dvije godine.

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka osvojila je turnir u Majamiju pošto je u finalu poslije velike borbe bila bolja od domaće predstavnice Koko Gof (2:1). Više od dva sata se Sabalenka borila za trofej, svađala se s navijačima, ali je na kraju ipak uspjela da objedini dvije vezane titule u SAD, podvig kojim se malo tenisera i teniserki može pohvaliti.

Postala je tek peta teniserka u istoriji koja je osvojila "Sanšajn dabl" - kako se zove podvig osvajanja Indijan Velsa i Majamija u istoj sezoni - i ušla u malo društvo u kome su još samo Štefi Graf, Kim Klajsters, Viktorija Azarenka i Iga Švjontek (dakle nema recimo Serene Vilijams koja je bojkotovala Indijan Vels zbog rasističkog incidenta iz 2001. godine, pa da toga nije bilo sigurno bi i Amerikanka bila na listi).

Međutim, Sabalenka je odavno prestala da se ravna samo spram teniserki, Sabalenka želi da ispisuje istoriju uopšte u tenisu, tako da je njen naredni cilj - Novak Đoković.

Zašto je Sabalenka naciljala Novaka?

Ukupno gledajući, Novak Đoković je najuspješniji teniser na "američkoj proljećnoj turneji". Đoković je čak četiri puta uspijevao da u istoj sezoni osvoji i Indijan Vels i Majami. Prvi put je to uradio 2011. godine, a onda tri puta zaredom od 2014. do 2016. godine. I to je sigurno saznala i Sabalenka, koja će se "naoštriti" da ponovi isto u ženskom tenisu u naredne dvije sezone.

Znamo da Sabalenka najbolje igra na betonu i otud četiri uzastopna finala Australijan opena i tri US opena (ima ukupno četiri grend slem pehara sa tih turnira), a cilj joj je i da poveća broj osvojenih turnira iz serije 1000.

Tako je ovo druga godina zaredom da igra finala Indijan Velsa i Majamija - i ima učinak 3/4. Lane ju je u Kaliforniji pobijedila samo Mira Andrejeva, a zatim je vezala titule protiv Koko Gof (Majami 2025. i 2026. godine) i protiv Jelene Ribakine (Indijan Vels 2026).

Novak se neće naljutiti i da ga "skine"

Čak i da Arina Sabalenka u narednim godinama uspije da "skine" Novaka Đokovića s trona, teško da će se srpski teniser zbog toga naljutiti. Njih dvoje su veliki prijatelji i ne samo da se druže na turnirima, nego i privatno, pošto je Đoković u biznisu sa njenim vjerenikom Jorgosom Frangulisom. Takođe, Arina Sabalenka se druži sa Jelenom Đoković i zajedno izlaze.

"Uvijek je zanimljivo provesti neko vrijeme sa Novakom i Jelenom, oni su zaista lijep par. Mnogo smo se smijali i večera je bila sjajna. Takođe, vježbali smo zajedno. To su bili treninzi zaista veoma visokog intenziteta za mene, vjerovatno veoma niskog intenziteta za njega. Trudim se koliko mogu da održim nivo. Bilo je to zabavnih par nedjelja u Grčkoj", rekla je Arina Sabalenka ljetos.