Arina Sabalenka osvojila Majami: Razbija Amerikanke jednu za drugom, godinama ovo niko nije uspio

Autor Dragan Šutvić
Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka potvrdila dominaciju. Poslije Indijan Velsa, osvojila titulu i u Majamiju.

Arina Sabalenka osvojila turnir u Majamiju Izvor: MPI122 / Capital pictures / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je titulu Mastersa u Majamiju, pobijedivši u finalu Amerikanku Koko Gof u tri seta (6:2, 4:6, 6:3). Meč je trajao dva sata i 11 minuta i u njemu je najbolja teniserka svijeta potvrdila dominaciju, jer je ranije ovog mjeseca osvojila i Indijan Vels.

Od 2022. godine i uspjeha Ige Švojntek, nije se dogodilo da ista igračica osvoji oba turnira "Sanšajn Dabl", odnosno da podigne trofeje i na Indijan Velsu i u Majamiju, jedan za drugim.

Od Serene ovo niko nije uspio

Sabalenka je trijumfom protiv Koko Gof odbranila titulu osvojenu prošle godine na Floridi, gdje živi godinama. Povrh toga, izgubila je samo jedan set na putu ka tituli, a njen uspjeh ima i dodatni istorijski kontekst: od Serene Vilijams i njenog niza u Majamiju od 2013. do 2015. nije se dogodilo da šampionka odbrani trofej.

Bjeloruskinja je na putu ka svojoj 24. WTA tituli u singlu, a 30. trofeju karijere, pobijedila ove rivalke: An Li (SAD), Kejti Meknali (SAD), Ženg Đinven (Kina), Hejli Baptist (SAD), Elena Ribakina (Kazahstan), Koko Gof (SAD). Dakle, preskočila je čak četiri domaće teniserke i potvrdila apsolutnu dominaciju ženskim tenisom u ovoj fazi sezone.

