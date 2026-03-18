logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tigrasta bunda, čipka i šljokice: Arina Sabalenka opet "srušila" TikTok

Dragan Šutvić
0

Pogledajte stajling Arine Sabalenke u Majamiju gdje se sprema za turnir, ali i noćne izlaske.

Arina Sabalenka u bundi Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka stigla je u Majami gdje će pokušati da dođe do titule i da tako kompletira "Sanšajn dabl" pošto je već osvojila Indijan Vels, a pored terena čini se da nalazi vrijeme i za izlaske. Tako je na svom TikToku ponovo objavila snimak koji je "srušio" internet.

Na njemu, Sabalenka pokazuje kako se sredila za noćni život i pozira u čipkastim čarapama, sjajnoj haljini sa šljokicama i još u tigrastoj bundi. Pogledajte zašto je privukla toliku pažnju:

@aryna.sabalenka

Back in the 305

♬ original sound - Ian Asher

Za sada nisu "procurili" snimci iz izlaska, a pretpostavka je da je bila sa vjerenikom Jorgosom Frangulisom koji ju je zaprosio prije nekoliko dana u Los Anđelesu. Njih dvoje su bili na večeri pred početak Indijan Velsa, kada je Brazilac kleknuo pred nju i pitao je da se uda za njega.

Nije ovo prvi put da Arina Sabalenka privlači pažnju atraktivnim snimcima na društvenim mrežama, a čini se da je negativni komentari - kojih uvijek ima - uopšte ne pogađaju.

U ovim trenucima Arina Sabalenka više razmišlja o raspravi sa direktorom turnira u Dubaiju koji ju je "prozvao" što nije došla.

Inače, Sabalenka još nije dobila protivnicu u Majamiju, igraće protiv Li (SAD) ili Birel (Australija) u drugom kolu, a veliki je favorit za osvajanje i ovog turnira serije 1.000.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC