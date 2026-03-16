"Pozdravite šampionku Arinu Suhblanku": Kakva bruka Amerikanaca, ne znaju ko je najbolja na svijetu

Organizatori Indijan Velsa su se propisno obrukali prilikom ceremonije dodjele pehara pošto nisu izgovorili pravilno ime šampionke Arine Sabalenke.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Arina Sabalenka je iz trećeg pokušaja konačno uspjela da osvoji titulu u Indijan Velsu. U dramatičnom finalu je pobijedila Elenu Ribakinu - 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Posle tog meča su se organizatori takmičenja žestoko obrukali, ne znaju ko je najbolja na svijetu. Zaista nevjerovatno.

"Pozdravite šampionku turnira Arinu Suhblanku", izgovorio je spiker kada je najavljivao Sabalenkin izlazak na podijum na primopredaju pehara. Nije u pitanju jedna slovna greška ili nešto slično ili lapsus, već zaista velika greška.

Radi se o teniserki koja je osvojila četiri grend slem pehara do sada u karijeri i koja je prva na svijetu. I to ubjedljivo. Nalazi se na vrhu WTA liste sa 11.025 poena, prati je upravo Ribakina (7.783), dok je Iga Švjontek pala na treće mjesto (7.413).

Sabalenkina poruka za vjerenika

Titula u Indijan Velsu ujedno je i prva za Sabalenku od kada se vjerila sa Jorgosom Frangulisom. Upravo je on zaprosio na ovom turniru tako da se sve poklopilo. Njemu se obratila odmah.

"Zahvalna sam mom vjereniku. Kakva sedmica za mene. Dobila sam kuče, vjerila se, osvojila titulu. Definitivno ću ovo pamtiti do kraja života", nasmijala se Arina.