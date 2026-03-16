logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pozdravite šampionku Arinu Suhblanku": Kakva bruka Amerikanaca, ne znaju ko je najbolja na svijetu

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Organizatori Indijan Velsa su se propisno obrukali prilikom ceremonije dodjele pehara pošto nisu izgovorili pravilno ime šampionke Arine Sabalenke.

Organizatori Indijan Velsa pogriješili Sabalenkino prezime Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Arina Sabalenka je iz trećeg pokušaja konačno uspjela da osvoji titulu u Indijan Velsu. U dramatičnom finalu je pobijedila Elenu Ribakinu - 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Posle tog meča su se organizatori takmičenja žestoko obrukali, ne znaju ko je najbolja na svijetu. Zaista nevjerovatno.

"Pozdravite šampionku turnira Arinu Suhblanku", izgovorio je spiker kada je najavljivao Sabalenkin izlazak na podijum na primopredaju pehara. Nije u pitanju jedna slovna greška ili nešto slično ili lapsus, već zaista velika greška.

Radi se o teniserki koja je osvojila četiri grend slem pehara do sada u karijeri i koja je prva na svijetu. I to ubjedljivo. Nalazi se na vrhu WTA liste sa 11.025 poena, prati je upravo Ribakina (7.783), dok je Iga Švjontek pala na treće mjesto (7.413).

Sabalenkina poruka za vjerenika

Titula u Indijan Velsu ujedno je i prva za Sabalenku od kada se vjerila sa Jorgosom Frangulisom. Upravo je on zaprosio na ovom turniru tako da se sve poklopilo. Njemu se obratila odmah.

"Zahvalna sam mom vjereniku. Kakva sedmica za mene. Dobila sam kuče, vjerila se, osvojila titulu. Definitivno ću ovo pamtiti do kraja života", nasmijala se Arina.

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis Indijan Vels

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC