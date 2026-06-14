Nikola Topić morao na operaciju: Oklahoma se hitno oglasila, evo o čemu se radi

Srpski plejmejker Nikola Topić imao je još jednu operaciju, Oklahoma se oglasila zbog toga

Izvor: AP Photo/Kyle Phillips

Nikola Topić (20) morao je na novu operaciju. Supertalentovani srpski košarkaš baš ima dosta problema sa zdravljem i to mu otežava put u NBA ligi. Oklahoma se oglasila i otkrila da je morao "pod nož" i da će propustiti predstojeću Ljetnu ligu.

"Nikola Topić je prošao kroz uspješnu operaciju, minimalno invanzivnu proceduru lumbalne mikrodiskektomije. Obavljena je na klinici u Dlaasu i biće spreman za početak trening kampa za sezonu 2026/27", naveli su Tanderi.

To ujedno potvrđuje da neće moći da igra za reprezentaciju Srbije i da nije odbio poziv kao što se spekulisalo, već da je u pitanju zdravstveni problem koji je morao da riješi.

Topić je pobijedio rak testisa, vratio se na teren i pokazao da nikada ne odustaje.

Šta je Topić operisao?

Thunder medical update on Nikola Topicpic.twitter.com/rWXlKs6LNN — Rylan Stiles (@Rylan_Stiles)June 13, 2026

Kada je u pitanju operacija, radi se o intervenciji na lumbalnom dijelu kičme i naziva se ujedno i "mikrohirurgija diskus hernije". Koristi se za uklanjanje dijela oštećenog diska koji pritiska nerve i izaziva bol.

Tokom zahvata ljekar na donjem dijelu leđa pravi rez dužine od oko 2,5 centimetara i koristi se specijalni mikroskop kako bi se jasno vidjeli živci i disk. Hirurg pomjera nerv u stranu i uklanja samo onaj dio diska koji ga pritiska. Kada je oporavak u pitanju, prosječan period povratka na teren je između tri i šest mjeseci. Potrebno je najmanje mjesec dana da zacijeli tkivo. Poslije toga slijede fizikalne terapije i povratak mobilnosti. Zaitm kreću lagani treninzi i postepeno uvođenje u ritam, a povratak na teren zavisi od samog stanja tijela, oporavka i nekolicine drugih bitnih faktora.