Nikola Topić morao na operaciju: Oklahoma se hitno oglasila, evo o čemu se radi

Srpski plejmejker Nikola Topić imao je još jednu operaciju, Oklahoma se oglasila zbog toga
Nikola Topić (20) morao je na novu operaciju. Supertalentovani srpski košarkaš baš ima dosta problema sa zdravljem i to mu otežava put u NBA ligi. Oklahoma se oglasila i otkrila da je morao "pod nož" i da će propustiti predstojeću Ljetnu ligu.
"Nikola Topić je prošao kroz uspješnu operaciju, minimalno invanzivnu proceduru lumbalne mikrodiskektomije. Obavljena je na klinici u Dlaasu i biće spreman za početak trening kampa za sezonu 2026/27", naveli su Tanderi.
To ujedno potvrđuje da neće moći da igra za reprezentaciju Srbije i da nije odbio poziv kao što se spekulisalo, već da je u pitanju zdravstveni problem koji je morao da riješi.
Topić je pobijedio rak testisa, vratio se na teren i pokazao da nikada ne odustaje.
Šta je Topić operisao?
Thunder medical update on Nikola Topicpic.twitter.com/rWXlKs6LNN— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles)June 13, 2026
Kada je u pitanju operacija, radi se o intervenciji na lumbalnom dijelu kičme i naziva se ujedno i "mikrohirurgija diskus hernije". Koristi se za uklanjanje dijela oštećenog diska koji pritiska nerve i izaziva bol.
Tokom zahvata ljekar na donjem dijelu leđa pravi rez dužine od oko 2,5 centimetara i koristi se specijalni mikroskop kako bi se jasno vidjeli živci i disk. Hirurg pomjera nerv u stranu i uklanja samo onaj dio diska koji ga pritiska. Kada je oporavak u pitanju, prosječan period povratka na teren je između tri i šest mjeseci. Potrebno je najmanje mjesec dana da zacijeli tkivo. Poslije toga slijede fizikalne terapije i povratak mobilnosti. Zaitm kreću lagani treninzi i postepeno uvođenje u ritam, a povratak na teren zavisi od samog stanja tijela, oporavka i nekolicine drugih bitnih faktora.