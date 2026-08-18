Partizan doveo veliko pojačanje, Nikolu Čumića: "Tri puta sam bio blizu, uplašio sam se da opet neću doći"

Nikola Čumić je novi krilni napadač Partizana

Izvor: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan je zvanično doveo krilnog napadača Nikolu Čumića (27) iz Rubina. Potpisao je ugovor na dvije godine i obukao crno-bijeli dres, sa kojim se već pridružio ekipi Saše Ilića.

"Partizan uvijek treba da ide na najveće ciljeve i od kluba kao što je Partizan se uvijek očekuju trofeji. Svi mi treba ka tome da težimo i da vratimo Partizan gdje mu je mjesto! Od mene navijači mogu da očekuju uvijek 100 odsto na terenu i nadam se što više golova, asistencija i pobjeda u crno-bijelom dresu", kazao je Čumić.

"Jako sam srećan i zadovoljan što sam konačno potpisao za Partizan. Tri puta sam bio pred potpisom, koliko se odužilo plašio sam se da i ovoga puta neću obući dres Partizana, ali na upornost kluba i moju uspjeli smo da nađemo zajednički jezik sa Rubinom. Prezadovoljan sam što sam danas ovdje", takođe je rekao bivši igrač Vojvodine, Radničkog iz Niša i Olimpijakosa.

Čumićev ugovor nije 100 odsto Partizanov

Izvor: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Partizan je doveo Nikolu Čumića uz specifične uslove, prema kojima je vlasnik 60 odsto njegovog ugovora, dao je preostalih 40 odsto u vlasništvu Rubina iz Kazanja, čiji je igrač bio od septembra 2023. Takav ugovor znači da crno-bijeli neće platiti obeštećenje za njega, ali će dati skoro polovinu obeštećenja koje budu dobili kada ga budu prodavali sljedećem klubu.

Čumić je prošlu polusezonu proveo u Saragosi na pozajmici i vratio se potom iz Španije u Rubin, gdje je 2023. otišao kao najbolji igrač Vojvodine, u transferu od 1,5 miliona evra.

Navedeni dogovor Partizana i Rubina bio je način da crno-bijeli ostvare svoju dugogodišnju želju u završnici prelaznog roka, a na početku sezone koja je počela košmarno u Superligi za tim Saše Ilića. Sa druge strane, Čumić je stigao zajedno sa vezistom Sent Etjena Igorom Miladinovićem taman pred početak dvomeča sezone protiv Hetafea u plej-ofu Konferencijske lige (četvrtak).

Bonus video:

(MONDO)