Penjaroja podigao ruku usred razgovora: "Kako smo preokrenuli? Pa, pogledajte"

Đoan Penjaroja je poslije velike pobjede Partizana protiv Bajerna objasnio kako je njegov tim nadoknadio dvocifren minus

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je poslije dramatične završnice uspio da napravi preokret i da pobijedi Bajern u Evroligi (86:84). Dramatična završnica u kojoj je srpski tim nadoknadio 13 poena razlike u Minhenu i upisao treći uzastopni evroligaški trijumf. Đoan Penjaroja bio je prezadovoljan.

"Srećni smo što smo u ovakvoj atmosferi dobili meč. Bila je 50:50 utakmica. Važno je dobijati takve mečeve, navijači su bili sjajni. Promijenili smo određene stvari, posebno kod preuzimanja. Imali smo bolju efikasnost u napadu. Promašili smo dosta otvorenih šuteva, ali je tim vjerovao. Nastavio je da igra sa trudom, zajedno i važna pobjeda", rekao je Penjaroja.

Pitala ga je novinarka i kako je Partizan uspio da nadoknadi "-13" i da dobije meč. Dok je pričao, podigao je ruku i pokazao joj ka navijačima koji su u velikom broju bili u Njemačkoj.

"Morate da vjerujete u sebe, da igrate zajedno, da se borite svih 40 minuta. Pogledajte ove navijače i podršku koju smo imali ovde. Bilo je nekih sitnih promjena u odbrani. I naravno talenat naših igrača", zaključio je Penjaroja.