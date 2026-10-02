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Endi Bara: "Matej Deket iz Borca bi i u Hrvatskoj bio najveći talenat"

Endi Bara: "Matej Deket iz Borca bi i u Hrvatskoj bio najveći talenat"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Matej Deket, mladi centarfor Borca, privlači pažnju svojim talentom i golovima. Menadžer Endi Bara vjeruje u njegov potencijal za blistavu karijeru.

Endi Bara: "Matej Deket iz Borca bi i u Hrvatskoj bio najveći talenat" Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Najuspješniji hrvatski menadžer Endi Bara (43) zastupa najvećeg talenta Borca iz Banjaluke i Bosne i Hercegovine, centarfora Mateja Deketa (17). Mladi špic rođen u Banjaluci 2007. odavno je skrenuo pažnju na sebe, čak i golovima u Evropi, a Bara vjeruje da ga čekaju velike stvari - ako se bude pravilno razvijao.

"U dogovoru sam sa klubom i gazdama kluba. To je vrhunski talenat, po meni najbolji igrač u tom godištu u Bosni i Hercegovini. I ovdje (u Hrvatskoj) bi vjerovatno bio u vrhu, možda i najbolji", rekao je Bara u "Podkast Inkubatoru".

"Njegovi dometi? On može puno napraviti ako se naprave pravi potezi, ako ode u pravom momentu u pravi klub. Možda može ući u neku rečenicu da dođe do karijere kakvu je imao Edin Džeko. Naravno, od puno stvari zavisi, ali ima taj potencijal", dodao je Bara.

Ko je Matej Deket?

Matej Deket je 185 centimetara visoki centarfor Borca i U-21 reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ove sezone postigao je četiri gola za Banjalučane.

Njegov otac Zoran Deket takođe je bio fudbaler Borca, a majka Darijana odbojkašica. Deket senior je potpredsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske, prvi čovjek Gradskog fudbalskog saveza Prnjavor i član Upravnog odbora Područnog fudbalskog saveza Gradiška.

Matej Deket bio je najbolji strijelac u mladim kategorijama još od pionirskih dana u Borcu, a talenat potvrđuje i u seniorskom timu i predviđaju mu blistavu karijeru. 

Zašto Barine riječi imaju posebnu težinu

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Bara je menadžer treneru Zvezde Albertu Rijeri i vezisti crveno-bijelih Timiju-Maks Elšniku i njegove riječi imaju težinu - posebno ovog ljeta. U minulom prelaznom roku Bara je odveo hrvatskog golmana Dominika Livakovića u Barselonu, u kojoj već igra njegov najpoznatijih klijent, Dani Olmo, španski majstor fudbala koji je ponikao u Dinamo Zagrebu.

(MONDO)

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Tagovi

FK Borac Matej Deket Endi Bara

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