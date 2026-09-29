Matej Deket ispisao istoriju u debaklu "zmajića" u Norveškoj

Fudbaler Borca i mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Matej Deket postao je u utorak najmlađi strijelac u istoriji U-21 bh tima, koji je pretrpio ubjedljiv poraz na gostovanju u Norveškoj.

Izvor: nfsbih.ba

Zmajići su doživjeli potop u Norveškoj u okviru grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selekcija BiH je poražena rezultatom 6:1, iako je povela već u šestom minutu pogotkom Mateja Deketa, koji je postao najmlađi strijelac u istoriji BiH.

Deket je do gola stigao sa 16 godina, 11 mjeseci i 29 dana, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera Kerima Alajbegovića, koji je protiv Crne Gore pogodio sa 17 godina, šest mjeseci i četiri dana.

Do odlaska na odmor, Norvežani su preokrenuli pogocima Vale Egelija u 14. i 45. minutu, da bi u nastavku do nogu potukli izabranike Branislava Krunića.

Držali su se "zmajići" do 77. minuta kada je Niklas Odegard povisio na 3:1.

Het-trik je dva minuta kasnije kompletirao Egeli, a Jens Hjerto-Dal u 84. minutu pogodio za norvešku "petardu".

BiH je dakle za samo sedam minuta primila tri pogotka, a za posljednji u mreži "zmajića" pobrinuo se ponovo Odegard u 87. minutu.

Bio je ovo drugi poraz BiH iz sedam utakmica i nalazi se na trećem mjestu u grupi sa sedam bodova, tri manje od drugoplasiranog Izraela. Lider je Norveška sa 16 poena.

Mladi reprezentativci BiH su na teren istrčali sa crnom trakom oko ruke i na taj način odali počast nedavno preminulom uposleniku FS BiH Nihadu Kukanu, ekonomu u više bh. selekcija.

Naredni meč U-21 selekcija Bosne i Hercegovine gostuje u Holandiji 6. oktobra.

(MONDO)