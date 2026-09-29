logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Matej Deket ispisao istoriju u debaklu "zmajića" u Norveškoj

Matej Deket ispisao istoriju u debaklu "zmajića" u Norveškoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaler Borca i mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Matej Deket postao je u utorak najmlađi strijelac u istoriji U-21 bh tima, koji je pretrpio ubjedljiv poraz na gostovanju u Norveškoj.

Matej Deket ispisao istoriju u debaklu "zmajića" u Norveškoj Izvor: nfsbih.ba

Zmajići su doživjeli potop u Norveškoj u okviru grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selekcija BiH je poražena rezultatom 6:1, iako je povela već u šestom minutu pogotkom Mateja Deketa, koji je postao najmlađi strijelac u istoriji BiH.

Deket je do gola stigao sa 16 godina, 11 mjeseci i 29 dana, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera Kerima Alajbegovića, koji je protiv Crne Gore pogodio sa 17 godina, šest mjeseci i četiri dana.

Do odlaska na odmor, Norvežani su preokrenuli pogocima Vale Egelija u 14. i 45. minutu, da bi u nastavku do nogu potukli izabranike Branislava Krunića.

Držali su se "zmajići" do 77. minuta kada je Niklas Odegard povisio na 3:1.

Het-trik je dva minuta kasnije kompletirao Egeli, a Jens Hjerto-Dal u 84. minutu pogodio za norvešku "petardu".

BiH je dakle za samo sedam minuta primila tri pogotka, a za posljednji u mreži "zmajića" pobrinuo se ponovo Odegard u 87. minutu.

Bio je ovo drugi poraz BiH iz sedam utakmica i nalazi se na trećem mjestu u grupi sa sedam bodova, tri manje od drugoplasiranog Izraela. Lider je Norveška sa 16 poena.

Mladi reprezentativci BiH su na teren istrčali sa crnom trakom oko ruke i na taj način odali počast nedavno preminulom uposleniku FS BiH Nihadu Kukanu, ekonomu u više bh. selekcija.

Naredni meč U-21 selekcija Bosne i Hercegovine gostuje u Holandiji 6. oktobra.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajići Matej Deket

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC