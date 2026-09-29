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Partizan slavio u Parizu, impresivni crno-bijeli u Evroligi

Partizan slavio u Parizu, impresivni crno-bijeli u Evroligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Partizan je pobijedio u drugom kolu Evrolige.

Partizan pobijedio u Parizu Evroliga Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio i u drugom meču Evrolige, ovog puta su crno-bijeli bili bolji od Pariza 92: 79 na gostujućem terenu. Tim Đoana Penjaroje igrao je uz mnogo uspona i padova, pa iako je treća četvrtina zaškripila i rival se vratio u meč, u posljednjih 10 minuta crno-bijeli su bili pravi kad je bilo najvažnije!

Partizan je ponovo odigrao sjajnu četvrtu četvrtinu i nakon što je zaštitni znak postala loša treća dionica, crno-bijeli su potpuno promijenili izdanje - sad se mašina pali u posljednjih 10 minuta. Karlik Džouns je ponovo bio lider, ali je imao pomoć i ostalih saigrača, posebno su se istakli Luka Vildoza, ali i Aleksandro Pajola, a ne smije se izostaviti ni Tonje Džekiri koji je ispod koša bio najpouzdaniji igrač crno-bijelih. Na sve to trebalo bi dodati i igru Arijana Lakića koji je u poluvremenu pomogao Partizanu da na veliki odmor ode sa prednošću od 44:40, ali i mnogo samopouzdanja.

Gledali smo napetu utakmicu, Partizan je od starta tražio priključak, pošto je Pariz u ranoj fazi stigao do "plus" 10. Ipak, crno-bijeli su konsolidovali redove, a dobra završnica prvog poluvremena omogućila im je čak i vođstvo na poluvremenu. Džekiri je započeo seriju, slijedio ga je Tompson, potom je poene upisao Tanasković, a uz zvuk sirene je pogodio i Arijan Lakić jednu nemoguću trojku. Isti ritam smo vidjeli i u nastavku meča, Partizan je vodio, pa stajao, pa vodio.

Ipak, najljepše je bilo vidjeti timsku igru crno-bijelih u posljednjih 10 minuta. Karlik Džouns se ne libi da preuzme ulogu lidera, ali je zapažen bio i Lamar Stivens, dok je Luka Vildoza imao dugačke ruke u pravim trenucima i precizan šut u kritičnim situacijama. Ipak, crno-bijeli nisu mogli da računaju na dobru igru centra Kevarijusa Hejsa, Tonje Džekiri je pokazao zašto je ostao još jednu sezonu u timu. Bio je sjajan u odbrani, ali je bio sjajan i na šutu, a imao je i jednu ukradenu loptu.

(MONDO)

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KK Partizan Evroliga

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