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Crvena zvezda se hitno oglasila: "Dobili smo posljednje upozorenje Evrolige"

Crvena zvezda se hitno oglasila: "Dobili smo posljednje upozorenje Evrolige"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda se oglasila pred meč sa Hapoel iz Tel Aviva i uputila apel navijačima koji dolaze u Arenu.

Crvena zvezda dobila upozorenje od Evrolige Izvor: Bane T. Stojanović / ATA images

Crvena zvezda dočekuje Hapoel Tel Aviv i traži prvu pobjedu u Evroligi. Na startu sezone izgubila je od Žalgirisa i pokušaće da se iskupi navijačima u Beogradskoj areni. Uoči te utakmice se oglasila saopštenjem.

"Dobili smo posljednje upozorenje Evrolige pred novu kaznu zbog dešavanja tokom i poslije utakmice protiv Žalgirisa. Kako se navodi u izvještaju navijači su tokom meča koristili lasere, uvredljivo skandirali imena pojedinih igrača i sudija, palili baklje i ubacivali predmete u teren", stoji na početku saopštenja.

Naglašavaju da slijede dva meča kod kuće, da poslije Hapoela dolazi i Efes i mole navijače da navijaju fer, sportski i korektno.

"Pošto smo već bili kažnjavani, uključujući i meč sa Žalgirisom na kom je kapacitet dvorane bio umanjen za 20 odsto. Ovakav izvještaj znači da je klub pod novom uslovnom kaznom koja bi, u slučaju ponavljanja incidenta, donijela novu i težu kaznu", završavaju u saopštenju i mole navijače da pažnja bude usmjerena na podršku, bez ubacivanja stvari u teren, lasera i vrijeđanja.

Uz to opominju da bi novi incidenti mogli da dovedu do toga da se mečevi igraju pred praznim tribinama ili sa drastično umanjenim kapacitetom, uz ogromnu novčanu kaznu.

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KK Crvena zvezda Evroliga

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