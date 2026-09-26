"Ne znam koliko će da ga trpe u Zvezdi": Otašević udario na Navara i Nvoru, brani Motlija

Tek je prošlo prvo kolo Evrolige, a komentari su već neumoljivi.

Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Bivši košarkaš Nikola Otašević bio je neumoljiv prema treneru Crvene zvezde Ibonu Navaru i pojedinim igračima, poslije poraza od Žalgirisa u prvom kolu Evrolige.

Nekadašnjem igraču Budućnosti i mnogih domaćih klubova nije blizak sistem koji je postavio Španac i smatra da ukoliko ne donese rezultate, brzo će biti zamijenjen... Pored njega, najviše je kritikovao Džordana Nvoru koji je bio neprimjetan kao jedan od igrača od kojeg se mnogo očekuje.

"Nevezano za navijačko opredjeljenje, meni se ne sviđa to kako se vodi utakmica, te hokejaške izmjene, kako god igrao, da te trener mijenja. Sve razumijem, da se drži tempo, ali ova ekipa ne drži tempo, mislim da ova ekipa neće igrati tako odbranu na neku čvrstinu, nego je više napadačka ekipa. Ne pije mi vodu da drže tempo u odbrani", rekao je Otašević u podkastu "Jao Mile".

Smatra da je Džons trebalo da igra više od Vejler-Baba koji je odigrao meč daleko ispod očekivanja.

"Džons je dao šest poena na startu utakmice, čovjek ga izvodi, ne zna ni on što ga izvodi, uvodi drugog igrača koji je totalno van ritma, mislim na Vejler Baba. Drugi put ga ubacuje, opet čovjek vraća ekipu u igru, opet ga izvodi, pa ga onda nema. Ta raspodjela minutaže, to neće proći u Zvezdi... Mislim da ćemo poslije drugog trećeg kola reći: 'Ajde majstore, nemoj ih mijenjati, pusti nekog da se razigra'".

Najviše ga je razočarao Džordan Nvora, dok smatra da greške Džonatana Motlija nisu direktno uticale na ishod utakmice.

"Vidim nezadovoljstvo kod igrača, Nvora gestikulira kad izlazi iz igre, vidiš da je nezadovoljan. Mislim da je to problem Zvezde, ovaj trener misli da će imati odriješene ruke četiri godine iako ima ugovor, nisam siguran da će dugo da ga trpe navijači. Ovo sinoć sem Džonsa, ništa. Najviše me gestovima razočarao Nvora, nije mene Motli razočarao, katastrofalna utakmica, ali ti kada si glavni igrač i skorer, u momentima kad se lomi utakmica zalećeš se 1 na tri, umjesto da sačekaš cijeli napad, da organizuješ igru i daš siguran koš, ti gubiš loptu, primaš koš, tu je utakmica bila gotova...", kaže i dodaje:

Izvor: MN PRESS

"Sad svi pričaju Motli je napravio četiri lične u napadu, jeste, ali to od njega možeš da očekuješ, nije to prelomno bilo. Prelomno je bilo što glavni igrači nisu radili prave stvari kad je trebalo".

Zasmetalo mu je što je kapiten Ognjen Dobrić dobio tek četiri minuta.

"Nije mi jasno što je Karter počeo prije Batlera. Ja bih prije dao Dobriću da igra, nego Karteru, to je moje mišljenje. Em je domaći igrač, em osjeća, em bi se bacio za loptu, nekog bi "ujeo", pokušao nešto... Ne možeš ti za tri četiri minuta nešto da napraviš, koliko je igrao Dobrić", jasan je bivši as.

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