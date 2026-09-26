Da se ne ponovi prvo kolo Evrolige: Lista povrijeđenih sve duža

Pehovi nisu zaobišli ni srpske klubove koji su bili nekompletni na otvaranju sezone u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Prošlogodišnje izdanje Evrolige obilježeno je mnogim teškim povredama, a nadamo se da će timove u novoj sezoni zaobići pehovi. Nažalost, već u prvom kolu elitnog takmičenja viđeno je nekoliko povreda, a među njima je i košarkaš Partizana Derek Vilis.

Derek Vilis će morati da pauzira najmanje tri do četiri nedjelje jer je na otvaranju Evrolige u meču sa Olimpijom iz Milana doživio povredu zgloba noge.

"Prvotimac Partizana Mozzart Bet Derek Vilis podvrgnut je danas detaljnim ljekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige. Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahtijeva pauzu od nekoliko nedjelja. Kroz tri do četiri nedjelje, Vilis će ponovo proći detaljne ljekarske preglede, kada će biti urađena nova procjena i potvrda konačnog vremena oporavka", navodi se u saopštenju Partizana.

Pored Vilisa, neizvjesno je kada ćemo ponovo na terenu vidjeti Žofrija Lovernja i kapitena crno-bijelih Vanju Marinkovića.

Ko se još povrijedio?

Bešiktaš nije samo nesrećno izgubio od Valensije na premijeri u Evroligi, već je ostao i bez beka Dakvana Džefrisa koji je zadobio povredu lijevog ručnog zgloba tokom prve četvrtine. Tačnije, pregledi obavljeni nakon utakmice pokazali su prelom kosti i neizvjesno je kada će se vratiti na teren.

Što se tiče Crvene zvezde, Ibon Navaro nije mogao da računa na Patrika Boldvina zbog problema sa leđima, dok je Nikola Đurišić već dugo na pauzi, još od avgustovskog prozora sa reprezentacijom.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Tokom utakmice u Beogradskoj areni, maler je doživio i Žalgiris, pošto se povredio jedan od najboljih u timu Najdžel Vilijams-Gos. Kasnije je saopšteno da je povrijedio zadnju ložu i očekuje se da će plejmejker pauzirati oko dvije nedjelje.

Košarkaš Barselone Džoš Nibo je doživio novu povredu, na treningu pred meč sa Efesom povredio je list i pauziraće najmanje dvije nedjelje. Olimpija Milano nije mogla da računa na Metjuza, dok je i Nikola Milutinov povrijeđen.

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