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Karlik Džouns je gazda Partizana, ali i Evrolige: Partija za istoriju, pa stigla i nagrada

Karlik Džouns je gazda Partizana, ali i Evrolige: Partija za istoriju, pa stigla i nagrada

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan je pobijedio Olimpiju Milano, a Karlik Džouns je bio najbolji igrač na meču, ali i tokom prvog kola Evrolige

Karlik Džouns najbolji igrač prvog kola Evrolige Izvor: MN PRESS

Partizan je u prvom kolu Evrolige pobijedio Olimpiju iz Milana, a apsolutni lider na terenu je bio Karlik Džouns. Plejmejker koji je pred meč dobio i kapitensku traku da tim izvede na teren, potom je u meču pokazao zašto važi za najboljeg igrača "parnog valjka", pa Evroliga nije imala mnogo izbora.

Partizan je poslije 19 godina pobijedio u prvom kolu Evrolige, a istorijska pobjeda je donijela i važno priznanje, makar na individualnom planu. Karlik Džouns je vodio Partizan sa 20 poena i 10 skokova, a konačni indeks korisnosti iznosio je 33. Čitav meč krasila je i sjajna šuterska forma, pa je pogodio četiri trojke iz šest pokušaja, dok je iz igre šutirao sa 55 odsto uspjeha.

Ipak, ono što je ostavilo najveći utisak jeste razigravanje tima, pošto je saigrače pronalazio na svim pozicijama. Posebno je profitirao Kevarijus Hejs ispod koša, ali se dobro snalazio i Lamar Stivens u korneru. Bilo kako bilo, vidi se da je Karlik pokupio i trikove Nika Kalatesa iz prošle sezone, pa bismo u novoj mogli da vidimo jedan drugačiji Partizan.

Ujedno, 10 asistencija predstavlja i klupski rekord Partizana u Evroligi.

Ko je ostao iza Karlika Džounsa?

Na drugom mjestu se našao Dan Oturu iz Hapoela, koji je imao indeks korisnosti 32, ali je njegov tim poražen od Bajerna u tijesnom meču 86:84. Oturu je susret završio sa 20 poena, 12 skokova, tri asistencije, šest ukradenih lopti i dvije blokade, dok je za dva poena bio gotovo nepogrešiv - 10/11.

Na trećem mjestu je Dvejn Bejkon, koji je u pobjedi svog tima nad Real Madridom postigao 24 poena, imao je i pet skokova i četiri asistencije, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 31. Naravno, uvijek vrijedan pomena je i Saša Vezenkov, koji je imao PIR 30, ali i Tajler Dorsi, koji je postigao 25 poena i imao indeks korisnosti 29.

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Tagovi

KK Partizan Karlik Džouns Evroliga

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