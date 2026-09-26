Irska odbija da igra protiv Izraela: Skandal kakav Evropa ne pamti, čeka se UEFA

Na sastanku koji su imali igrači, reprezentativci Irske odlučili da ne igraju protiv Izraela u Ligi nacija.

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UEFA bi mogla da ima najveći problem u posljednjih nekoliko godina. Dan pred zakazanu utakmicu Izraela i Irske, sve su pouzdanije informacije da "gosti" ne žele da izađu na teren. Navodno, reprezentativci Irske su na timskom sastanku saopštili da neće nastupiti na meču protiv Izraela, koji je trebalo da ih "ugosti" na neutralnom terenu u Debrecinu.

Kako prenosi novinar Danijel Mekdonel, golman Gavin Bazunu prvi je istakao da on ne želi da nastupi protiv Izraela, a zatim je njegov primjer slijedilo još nekoliko reprezentativaca. Sastanci su nastavljeni, a Irska je odlučila da otkaže svoj trening koji je trebalo da ima tačno u podne. Umjesto toga cijeli tim je ostao u hotelu, gdje se pregovara oko nastupa na meču u nedjelju uveče.

Ranije u toku dana otkazana je i konferencija za medije na kojoj je javnosti trebalo da se obrati selektor Republike Irske. Njegove riječi očigledno nećemo čuti, ali je jasno da će savez u toku dana morati da pojasni šta se dešava, kakva je odluka donijeta i da li će ona uticati na regularnost kompletnog takmičenja.

Izraelci i Irci već su imali probleme tokom prethodnih dana. Nakon komentara selektora Republike Irske Hajmira Halgrimsona, Fudbalski savez Izraela je izdao saopštenje u kojem ga je izvrijeđao. Povod za to bila je izjava da "Irska igra protiv genocida", koja se odnosila na dešavanja u pojasu Gaze.

Meč Izrael - Irska trebalo je da se igra 27. septembra na stadionu u Debrecinu, dok je utakmica Irska - Izrael zakazana 4. oktobra i planirano je da se ona odigra u Bačkoj Topoli. Oba meča trebalo je da se odigraju na neutralnom terenu i bez prisustva publike, kako bi se izbjegli incidenti. Takođe, svi "domaći" mečevi Izraela zakazani su na neutralnim terenima.

Podsjećamo, u prvim mečevima grupe 3 u B diviziji Lige nacija Austrija je pobijedila Izrael na svom terenu (3:1), dok je "Kosovo" u Prištini bilo bolje od Irske (1:0). Ti mečevi već su izazvali brojne skandale... Primjera radi, navijači u Prištini veličali su terorističku organizaciju "OVK", a onda je i kapiten slavio ratne zločince. Na drugom meču je strijelac gola Sajed Abu Farki isključen zbog sporne proslave, iako on tvrdi da je simulirao potez iz bilijara umjesto pucanja puške. Timovi koji su pobijedili u prvim mečevima bez ikakvih problema trebalo bi da odigraju utakmicu druge runde, 27. septembra od 18 časova na stadionu Ernst Hapel u Beču.