Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić se prisjetio duela sa Bogdanom Bogdanovićem i tom prilikom je otkrio da mu je lider Srbije, zapravo, bio najteži za čuvanje

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten kluba sa Malog Kalemegdana Branko Lazić (37) je tokom 15 sezona u Crvenoj zvezdi čuvao brojne vrhunske igrače, ali kada treba da izdvoji jednog koji mu je zadavao najviše problema, dileme nema. Za legendu crveno-bijelih, čiji je zaštitni znak upravo odbrana, to je bio kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović.

Njihovi dueli ostali su među upečatljivijim momentima Lazićeve karijere, a nekadašnji kapiten Zvezde i danas bez mnogo razmišljanja navodi reprezentativca Srbije kao najtežeg protivnika kojeg je čuvao. "Nema ko me nije pitao i svima sam isto rekao. Bogdan Bogdanović, ne mijenja se odgovor ni poslije toliko vremena. Bio sam nemoćan protiv njega. Ja sam njega 'šibao' na jedan način, on mene na drugi", prisjetio se uz osmijeh Lazić u razgovoru za Nova.rs.

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Lazić je ovog ljeta stavio tačku na karijeru u kojoj je čak 95 puta igrao "vječiti derbi". Protiv Partizana je zabilježio 58 pobjeda, a upravo su utakmice sa najvećim rivalom donosile i duele sa Bogdanovićem, koji je u periodu provedenom u Partizanu bio jedan od najvažnijih igrača crno-bijelih.

Mnogo derbija i mnogo pobjeda

Iako je tokom karijere promijenio veliki broj protivnika, Lazić nije promijenio mišljenje o tome ko mu je bio najteži zadatak.

"Odigrao sam ih 95 uz pozitivan odnos pobjeda i poraza (58 pobjeda, prim. aut.). Govorili su mi ljudi, kada sam odigrao otprilike 430. meč u Zvezdi i izbio na prvo mjesto te liste, da ću svega biti svjestan jednog dana kad završim karijeru i koliko je veliko sve što sam napravio. Još im vjerujem na riječ dok ne shvatim."

Vidi opis Lazić bez dileme: "Bogdan Bogdanović, ne mijenja se odgovor ni poslije toliko vremena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: DS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 11 / 11

Lazić je u Zvezdu stigao još kao mlad igrač, a tokom narednih 15 godina izrastao je u jednog od simbola kluba. Osvojio je brojne trofeje, postao rekorder po broju nastupa u "vječitom derbiju", a karijeru je završio ovog ljeta, nakon što nije ni znao da će utakmica u Subotici biti njegova posljednja.

"Imao sam gušću kosu tada... Promijenilo se dosta toga, od prvog momenta prelaska u Zvezdu do posljednjeg. Počeo sam karijeru u Zvezdi pobjedom na pripremama na Zlatiboru i poslije 15 godina završio porazom u Subotici. Nisam ni bio svjestan da će to biti posljednja utakmica... U međuvremenu, bilo je lijepo putovanje, mnogo uspomena i lijepih stvari, više nego manje lijepih. Uvijek gledam tu pozitivniju stranu, koliko god je to teško u današnje vrijeme."

Bogdanović: "Dobro smo se šibali"

Ipak, kada se podvuče crta ispod 15 godina u crveno-bijelom, među svim imenima protiv kojih je igrao posebno mjesto ima jedno. Bogdanović je za Lazića bio protivnik protiv kojeg je, kako sam priznaje, bio nemoćan. Ali ono što ostaje poslije silnih mečeva jeste prijateljstvo - bili su rivali u klubovima i saigrači u reprezentaciji.

Tako je Bogdanović po objavljivanju odlaska u penziju Branka Lazića na zanimljiv način poslao poruku kapitenu Zvezde. "Srećna penzija, brate. Svaka čast na svemu postignutom", napisao je Bogdan Bogdanović uz fotografiju sa Brankom Lazićem iz reprezentacije Srbije.

Već na narednom storiju kapiten "orlova" se prisjetio napetih mečeva Partizana i Crvene zvezde, pa je podijelio i fotografiju na kojoj je upravo u duelu sa Brankom Lazićem. Naravno, opis nije izostao, pa je Bogdanović u šali napisao: "A i dobro smo se šibali", nasmijao je košarkaš Hjustona svoje pratioce.