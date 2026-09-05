Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović poželio je srećnu penziju Branku Laziću.

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić i zvanično je potvrdio odlazak u penziju. Zbog kraja karijere najtrofejnijeg košarkaša Crvene zvezde oglasio se i Bogdan Bogdanović, koji dobro pamti duele sa kapitenom crveno-bijelih.

"Srećna penzija, brate. Svaka čast na svemu postignutom", napisao je Bogdan Bogdanović uz fotografiju sa Brankom Lazićem iz reprezentacije Srbije.

Vidi opis "Dobro smo se šibali": Evo kako je Bogdan Bogdanović ispratio Branka Lazića u penziju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Već na narednom storiju kapiten Orlova se prisjetio napetih mečeva Partizana i Crvene zvezde, pa je podijelio i fotografiju na kojoj je upravo u duelu sa Brankom Lazićem. Naravno, opis nije izostao, pa je Bogdanović u šali napisao: "A i dobro smo se šibali", nasmijao je košarkaš Hjustona svoje pratioce.

Branko Lazić otišao u penziju

Doskorašnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić riješio je da patike okači o klin. Nakon što prošle sezone nije bilo oproštaja od košarke, legendarni bek kluba sa Malog Kalemegdana je na proslavi 25 godina postojanja ABA lige potvrdio novosti. "Hvala vam, ovaj momenat bih iskoristio da objavim da je ovo kraj moje igračke karijere. Hvala na svemu", rekao je najtrofejniji igrač crveno-bijelih.

Tako je jedan od najvažnijih igrača u istoriji Zvezde završio karijeru u kojoj je osvojio čak 26 trofeja sa crveno-bijelima. Iskusni bek je u dugoj karijeri nosio dresove samo FMP-a i Crvene zvezde. U Železniku je igrao od 2007. do 2011, kada je prešao u Zvezdu i tamo ostao sve do 2025.

Upravo u crveno-bijelom dresu ispisao je istoriju. Sedam puta je bio šampion ABA lige, devet puta prvak Srbije, a devet puta je osvajao i Kup Radivoja Koraća. Uz to, sa Zvezdom je osvojio i jedan Konferencijska liga. Poseban trag ostavio je u odbrani, po kojoj je tokom čitave karijere bio prepoznatljiv. Tri puta je proglašavan za najboljeg defanzivca ABA lige, a godinama je bio jedan od simbola čvrste igre crveno-bijelih.

Lazić je imao i reprezentativnu karijeru. Sa Srbijom je osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017.

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