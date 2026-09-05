Koliki je budžet Partizana? Ostoja Mijailović slučajno otkrio

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio je u Ljubljani na proslavi 25 godina ABA lige koji je budžet Partizana za novu sezonu.
Kao predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović je govorio na biznis forumu u Ljubljani na 25. rođendanu regionalnog takmičenja. I tom prilikom je odgovarajući na pitanje predsjednika Budućnosti Dragana Bokana o finansijama otkrio budžet crno-bijelih.
Partizan je počeo sa pripremama za sezonu koja uskoro počinje. Ðoan Penjaroja čeka i dalje još nekoliko pojačanja i ima dosta spekulacija oko toga ko bi mogao da stigne. A, koji je budžet kluba? To je slučajno otkrio prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović.
“Mi smo zaista prošli od projekta koji je dugovao 15 miliona evra i imao budžet od 300.000 evra za ekipu, do projekta koji danas nikome ne duguje ni cent i koji ima budžet 28.000.000 evra. To je zaista tako”, rekao je Mijailović.
Kako izgleda novi tim Partizana?
Partizan je tokom ljeta napravio dosta promjena u ekipi. Uručio je dosta "zahvalnica" igračima koji su nosili dres kluba u prošloj sezoni i doveli su nekoliko pojačanja. Očekuje se da će stići i još igrača u narednom periodu, posebno na poziciji krila.
Stigli su Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Derek Vilis, Kajl Olman i Itan Tompson, a otišli Mika Murinen, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Aleksa Radanov, Šejk Milton, Bruno Fernando, Aleksej Pokuševski i Mitar Bošnjaković.
Ovako izgleda trenutni tim Partizana
- Kajl Olman
- Luka Vildoza
- Karlik Džouns
- Itan Tompson
- Alesandro Pajola
- Vanja Marinković
- Lamar Stivens
- Mario Nakić
- Uroš Mijailović
- Arijan Lakić
- Derek Vilis
- Nikola Tanasković
- Kevarijus Hejs
- Tonje Džekiri
- Žofri Lovernj
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