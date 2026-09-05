logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koliki je budžet Partizana? Ostoja Mijailović slučajno otkrio

Koliki je budžet Partizana? Ostoja Mijailović slučajno otkrio

Autor Nemanja Stanojčić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio je u Ljubljani na proslavi 25 godina ABA lige koji je budžet Partizana za novu sezonu.

Koliki je budžet Partizana Izvor: MN PRESS

Kao predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović je govorio na biznis forumu u Ljubljani na 25. rođendanu regionalnog takmičenja. I tom prilikom je odgovarajući na pitanje predsjednika Budućnosti Dragana Bokana o finansijama otkrio budžet crno-bijelih.

Partizan je počeo sa pripremama za sezonu koja uskoro počinje. Ðoan Penjaroja čeka i dalje još nekoliko pojačanja i ima dosta spekulacija oko toga ko bi mogao da stigne. A, koji je budžet kluba? To je slučajno otkrio prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović.

“Mi smo zaista prošli od projekta koji je dugovao 15 miliona evra i imao budžet od 300.000 evra za ekipu, do projekta koji danas nikome ne duguje ni cent i koji ima budžet 28.000.000 evra. To je zaista tako”, rekao je Mijailović.

Kako izgleda novi tim Partizana?

Partizan je tokom ljeta napravio dosta promjena u ekipi. Uručio je dosta "zahvalnica" igračima koji su nosili dres kluba u prošloj sezoni i doveli su nekoliko pojačanja. Očekuje se da će stići i još igrača u narednom periodu, posebno na poziciji krila.

Stigli su Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Derek Vilis, Kajl Olman i Itan Tompson, a otišli Mika Murinen, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Aleksa Radanov, Šejk Milton, Bruno Fernando, Aleksej Pokuševski i Mitar Bošnjaković.

Ovako izgleda trenutni tim Partizana

  • Kajl Olman
  • Luka Vildoza
  • Karlik Džouns
  • Itan Tompson
  • Alesandro Pajola
  • Vanja Marinković
  • Lamar Stivens
  • Mario Nakić
  • Uroš Mijailović
  • Arijan Lakić
  • Derek Vilis
  • Nikola Tanasković
  • Kevarijus Hejs
  • Tonje Džekiri
  • Žofri Lovernj

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

ABA liga Evroliga KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC