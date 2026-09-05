Koliki je budžet Partizana? Ostoja Mijailović slučajno otkrio

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio je u Ljubljani na proslavi 25 godina ABA lige koji je budžet Partizana za novu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Kao predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović je govorio na biznis forumu u Ljubljani na 25. rođendanu regionalnog takmičenja. I tom prilikom je odgovarajući na pitanje predsjednika Budućnosti Dragana Bokana o finansijama otkrio budžet crno-bijelih.

Partizan je počeo sa pripremama za sezonu koja uskoro počinje. Ðoan Penjaroja čeka i dalje još nekoliko pojačanja i ima dosta spekulacija oko toga ko bi mogao da stigne. A, koji je budžet kluba? To je slučajno otkrio prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović.

“Mi smo zaista prošli od projekta koji je dugovao 15 miliona evra i imao budžet od 300.000 evra za ekipu, do projekta koji danas nikome ne duguje ni cent i koji ima budžet 28.000.000 evra. To je zaista tako”, rekao je Mijailović.

Kako izgleda novi tim Partizana?

Partizan je tokom ljeta napravio dosta promjena u ekipi. Uručio je dosta "zahvalnica" igračima koji su nosili dres kluba u prošloj sezoni i doveli su nekoliko pojačanja. Očekuje se da će stići i još igrača u narednom periodu, posebno na poziciji krila.

Stigli su Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Derek Vilis, Kajl Olman i Itan Tompson, a otišli Mika Murinen, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Aleksa Radanov, Šejk Milton, Bruno Fernando, Aleksej Pokuševski i Mitar Bošnjaković.

Ovako izgleda trenutni tim Partizana

Kajl Olman

Luka Vildoza

Karlik Džouns

Itan Tompson

Alesandro Pajola

Vanja Marinković

Lamar Stivens

Mario Nakić

Uroš Mijailović

Arijan Lakić

Derek Vilis

Nikola Tanasković

Kevarijus Hejs

Tonje Džekiri

Žofri Lovernj

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