Đoan Penjaroja trlja dlanove: Uskoro stiže najveće pojačanje ovog ljeta

Košarkaš Partizana Itan Tompson će se uskoro priključiti crno-bijelima, a ono što raduje je njegova forma.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Itan Tompson je eksplodirao u dresu Portorika, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Njegov tim je poražen od Urugvaja i daleko je od plasmana na Mundobasket 2027, ali Đoan Penjaroja može i te kako da bude zadovoljan formom novajlije. Američki bek sa portorikanskim pasošem će se uskoro priključiti timu koji je pripreme počeo prije nedjelju dana i od njega se dosta očekuje u Humskoj.

Nema sumnje da će mu biti potrebno izvjesno vrijeme da se adaptira na evropsku košarku, ali u Humsku stiže sa epitetom najvećeg pojačanja. Tompson je u dresu reprezentacije za 33 minuta na terenu zabilježio 29 poena i po šest skokova i asistencija, uz jako visok procenat šuta za tri poena (3/5).

Uprkos njegovoj sjajnoj partiji, Urugvaj je uspio da reši meč u svoju korist, nakon što je praktično vodio svih 40 minuta. Portoriko se nalazi u jako lošoj poziciji nakon osam utakmice, pošto su na petom mjestu sa skorom 2-6.

Osim u najjačoj košarkaškoj ligi, igrao je Tompson i za razvojni tim Čikago Bulsa, gdje je dijelio svlačionicu sa Karlikom Džounsom.

Tompson je rođen u Kaliforniji 4. maja 1999. godine i nastupao je za Oregon Stejt koledžu. Tompson je rođen u Kaliforniji 4. maja 1999. godine i nastupao je za Oregon Stejt koledžu.

Potiče iz košarkaške porodice, pošto je njegov otac Stiven igrao u NBA ligi, dok je stariji brat, Stiven junior, takođe branio boje nacionalnog tima Portorika. Itan je sa crno-bijelima potpisao dvogodišnji ugovor.

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