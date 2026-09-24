Poruka iz Zadra: "Rade Zagorac nije stopiran jer je Srbin, kako su drugi bili omiljeni?"

Direktor Zadra oglasio se o stopiranom transferu Radeta Zagorca koji je izazvao brojne kontroverze.

Izvor: Youtube/ Tribina clips & shorts/Printscreen

Srpski košarkaš Rade Zagorac bio je viđen ovog ljeta kao pojačanje Zadra, međutim posao je u zadnji čas otkazan. Zagorac je potpisao papire, ali je na kraju izostao potpis hrvatskog kluba - bez naročito dobrog objašnjenja - što je podgrijalo teorije da je sve propalo zbog toga što je Srbin.

Ne bi bio ni prvi ni posljednji koji je igrao u Zadru, međutim očigledno je bilo da je Nadzorni odbor stopirao transfer iz razloga zbog kojih duguje objašnjenje treneru i sportskom direktoru koji su željeli da potpišu Zagorca.

Zašto je Zagorca odbio Nadzorni odbor?

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Sportski direktor Zadrana Roko Jurlina je u razgovoru za "Tribinu" istakao da je to situacija koja nije bila dobra ni po njih, ni po grad, ni po samog igrača: "Činjenica je da je Rade jedan krasan momak i dobar igrač i veliki profesionalac i trener ga je želio u svom timu. Ja sam stupio u kontakt s njegovim agentom. Trener je popričao s igračem i praktično Rade tu nije nikakve uslove ni postavljao", rekao je Jurlina.

Zbog toga što je njegov ugovor bio "malo iznad limita", morao je na odobrenje Nadzornog odbora koji nije prihvatio, iako su i trener i direktor objasnili da se radi o strancu koji može da bude primjer ostalima.

"Ono što se vrtjelo tu - bilo je puno neistina. Međutim, činjenica je da ono što Rade Zagorac izjavljuje, sa moje strane ugovor nikad nije bio potpisan. Znači, s njegove strane jeste. Ja sam mu rekao da treba da traži saglasnost našeg samog Nadzornog odbora. Ugovor je bio unutar budžeta. Dan danas ne znam zašto se taj posao nije završio. Nisam dobio nikakvo, hajmo reći, službeno obrazloženje. Oni su taj ugovor odbili, a sve ostalo dalje ne bih ulazio".

"Žao mi je da, da se tako završilo jer se stvorila ružna slika i o klubu i neugodnosti za nas i za igrača, ali nadam se, razgovarao sam s njim nakon toga i sa agentom. Razumiju sve i izvinio sam se, iako sam najmanje kriv".

"Kako su igrali drugi Srbi u Zadru?"

Na pitanje da li je i nacionalnost Radeta Zagorca odigrala ulogu da ne dođe u Zadar, Roko Jurlina je rekao: "Evo imamo i razne primjere i u drugim sportovima. Trener Bajić u vaterpolu trenira Novi Beograd, a Marcelić je otišao u Radnički... Pa kod nas u Zadru je bilo šest igrača srpske nacionalnosti i svi su bili omiljeni u Zadru. Evo zadnji Lakić koji je otišao u Partizan, prije toga Bursać, Marinković, Šutalo, Luković, Fundić", rekao je Jurlina.

"Mislim da ne bi trebalo da idemo u tom smjeru i ako je to neki razlog zašto se aludira na to, iako ja kažem službeno ne znam zašto se ugovor odbio. Krenuli smo u drugom smjeru i žao mi je isključivo zbog igrača i zbog trenera i zbog svega jer mislim da smo izgubili kvalitetnog igrača u tom trenutku koji nam je bio bitan za roster, ali evo, nadam se da će sve biti u redu".