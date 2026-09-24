Srpski fudbaler B.J. uhapšen je tokom utakmice u Hrvatskoj zbog objave o Ratku Mladiću, što je dovelo do njegovog protjerivanja.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Srpski fudbaler B.J. (37) uhapšen je na terenu hrvatskog niželigaškog fudbala, kada su policijski službenici prekinuli utakmicu kako bi ga odveli sa terena. B.J. je fudbaler iz Sombora i nastupao je kao prvotimac za FK "Jovan Lazić" iz mesta Bolman.



Prema saznanjima Dokumentacionog centra "Veritas", direktan povod za nesvakidašnju akciju policije na samom travnjaku bila je fotografija nedavno preminulog Ratka Mladića, koju je pomenuti igrač plasirao na svojoj društvenoj mreži "Fejsbuk", gdje se zadržala tokom 24 sata bez popratnog teksta (stori).

Vidi opis Srbin uhapšen usred utakmice u Hrvatskoj: Policija ušla na teren i odvela ga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/Jerry Lampen / POOL Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: EPA/Jerry Lampen / POOL Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: EPA/Jerry Lampen / POOL Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: JERRY LAMPEN / AFP / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: JERRY LAMPEN/EPA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: EPA/PETER DEJONG / POOL Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: EPA/PETER DEJONG / POOL Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: EPA/MARTIN MEISSNER POOL Br. slika: 11 11 / 11

Privedeni sportista, koji nema državljanstvo Hrvatske, već gotovo čitavu deceniju gradi karijeru u tamošnjim nižim rangovima takmičenja, redovno putujući na relaciji Sombor–Bolman radi treninga i takmičarskih obaveza.

Nakon privođenja u stanicu i sprovedene kriminalističke obrade, nadležni organi su 37-godišnjem Somborcu uručili rješenje o otkazivanju boravka i hitnom protjerivanju iz Hrvatske, odnosno time mu je zabranjeno da ponovo igra fudbal za pomenuti klub - ili bilo koji drugi u Hrvatskoj, do isteka zabrane.

Njemu je naloženo da u najkraćem roku napusti zemlju, čime je njegov višegodišnji angažman na hrvatskim fudbalskim terenima naprasno prekinut.