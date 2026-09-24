Karlos Alkaraz: "Volim ja Nadala, ali ljudi - Đoković je najveći ikada"

Španski teniser Karlos Alkaraz nije imao nikakve dileme kada je upitan ko je najveći teniser svih vremena. Objasnio je zašto Đoković, a ne Nadal.

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Španski teniser Karlos Alkaraz gaji veliko poštovanje prema starijima, za razliku od nekih drugih igrača njegove generacije koji su pokušavali da izgrade svoju reputaciju tako što će pričati loše stvari o Rodžeru Federeru, Novaku Đokoviću i Rafaelu Nadalu. To sebi Alkaraz ne dopušta, čak iako su mnogi "analitičari" počeli da ga stavljaju u isti koš sa legendarnom trojkom.

Tako je uoči početka Lejver kupa Karlos Alkaraz još jednom ukazao veliko poštovanje koje ima prema trojici najvećih tenisera, još jednom ističući da je za njega ipak Novak Đoković iznad svih - baš u trenutku kada Mats Vilander ima drugačiju propagandu.

Šta je rekao Alkaraz o Đokoviću?

Upitan koga bi volio sada da ima u svom timu na ovogodišnjem Lejver kupu, Alkaraz se nasmijao i izabrao je zemljaka: "Ja bih iskreno rekao - Rafael Nadal. On je ipak Španac, za mene je on sve. Volio bih da ga imam u timu iako nikada nisam dijelio teren ili svlačionicu sa Federerom, tako da bi bilo i to interesantno.

Ko je najveći svih vremena za Alkaraza? "Ja sam se ugledao na Rafaela Nadala, ali najveći svih vremena - kada su brojke, ali i sve ostalo u pitanju - Novak Đoković je osvojio sve, ne samo jednom, nego dvaput", jasno je potvrdio Karlitos.

I Zverev se poklonio Novaku

Još jedan od učesnika Lejver kupa, koji će nastupiti za evropsku selekciju, biće Saša Zverev. Teniser koji je u najbljoj formi i koji je osvojio dva grend slema u 2026. godini istakao je da ne može da odluči koga od "velike trojke" bi volio da ima zajedno u svojoj ekipi, ali oko toga ko je najveći - nema dileme.

"Statistički gledano, to je Novak Đoković. Osvojio je najviše, proveo najviše sedmica na vrhu ATP listi i tako dalje...", rekao je Zverev i shvatio da ne mora ništa više da kaže.

Ko igra na Lejver kupu?

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Takmičenje koje godinama organizuje Rodžer Federer i ovoga puta će imati jaka imena. Tako će za evropski tim nastupiti pomenuti Alkaraz i Zverev, pa Koboli, Hodar, Menšik i Rud, dok za svetski tim igraju Aleks de Minor, Tejlor Fric, Lerner Tijen, Brendon Nakašima, Aleksander Bublik i Fransisko Serundolo.

Interesantno je da opet nema Janika Sinera, što je podgrijalo teorije o tome da ga Rodžer Federer ne podnosi. Inače, ovo izdanje igra se od 25. do 27. septembra u Londonu uz Janika Nou i Andrea Agasija kao selektore.