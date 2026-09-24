"Zmajevi" lete u Poljsku: Konferencija, pa trening u Varšavi

Reprezentativci BIH danas idu u Varšavu gdje će sutra igrati duel Lige Nacija protiv Poljske.

Izvor: FSBiH

Selekcija BIH u srijedu je odradila posljednji trening na Koševu, a danas putuje u Varšavu gdje ju sutra očekuje duel sa Poljacima.

Utakmica Poljske i BiH biće odigrana na Nacionalnom stadionu u Varšavi od 20.45 časova gdje će i „zmajevi“ večeras odraditi službeni trening od 19 časova.

Pola časa ranije selektor Barbarez i jedan od igrača reprezentacije BIH održaće i konferenciju za novinare.

Poljski selektor Jan Urban pred medije će izaći u 16.15 časova, nakon čega će i njegova selekcija trenirati.

Izabranici Sergeja Barbareza će pokušati da osvoje tri boda protiv Poljaka, koji imaju mnogo bolji međusobni skor. Štaviše, "zmajevi" nisu nikad pobijedili Poljake u dosadašnjih pet međusobnih utakmica.

Zabilježili su četiri poraza i samo jedan remi u prijateljskom susretu i to 2010. godine u Antaliji, gdje su zahvaljujući golovima Muhameda Subašića i Zvjezdana Misimovića, aktuelnog predsjednika Borca iz Banjaluke, izbjegli poraz (2:2).

UEFA je duel Poljske i BIH povjerila grčkom arbitru Anastasiosu Papapetruu, a pomagaće mu sunarodnici Trifon Petropulos i Petros Patras, a četvrti sudija je Fotios Polihronis. I u VAR sobi biće Grci, glavni VAR sudija Joanis Papadopulos i njegov asistent Spiridon Zampalas.