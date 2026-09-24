logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" lete u Poljsku: Konferencija, pa trening u Varšavi

"Zmajevi" lete u Poljsku: Konferencija, pa trening u Varšavi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Reprezentativci BIH danas idu u Varšavu gdje će sutra igrati duel Lige Nacija protiv Poljske.

Reprezentacija BIh danas odlazi u Poljsku Izvor: FSBiH

Selekcija BIH u srijedu je odradila posljednji trening na Koševu, a danas putuje u Varšavu gdje ju sutra očekuje duel sa Poljacima.

Utakmica Poljske i BiH biće odigrana na Nacionalnom stadionu u Varšavi od 20.45 časova gdje će i „zmajevi“ večeras odraditi službeni trening od 19 časova.

Pola časa ranije selektor Barbarez i jedan od igrača reprezentacije BIH održaće i konferenciju za novinare.

Poljski selektor Jan Urban pred medije će izaći u 16.15 časova, nakon čega će i njegova selekcija trenirati.

Izabranici Sergeja Barbareza će pokušati da osvoje tri boda protiv Poljaka, koji imaju mnogo bolji međusobni skor. Štaviše, "zmajevi" nisu nikad pobijedili Poljake u dosadašnjih pet međusobnih utakmica.

Zabilježili su četiri poraza i samo jedan remi u prijateljskom susretu i to 2010. godine u Antaliji, gdje su zahvaljujući golovima Muhameda Subašića i Zvjezdana Misimovića, aktuelnog predsjednika Borca iz Banjaluke, izbjegli poraz (2:2).

UEFA je duel Poljske i BIH povjerila grčkom arbitru Anastasiosu Papapetruu, a pomagaće mu sunarodnici Trifon Petropulos i Petros Patras, a četvrti sudija je Fotios Polihronis. I u VAR sobi biće Grci, glavni VAR sudija Joanis Papadopulos i njegov asistent Spiridon Zampalas.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Fudbalski savez BiH Liga nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC