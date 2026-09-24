Tragedija zadesila srpsku šampionku: Mirjana Ranković teško povrijeđena u Americi

Srpska Ironman šampionka Mirjana Ranković nalazi se na intenzivnoj njezi, nakon što je doživjela tešku nesreću na trci

Izvor: mondo.ba

Srpska Ironman šampionka Mirjana Ranković (45) je doživjela tešku nesreću, zbog čijih posljedica se sad nalazi na intenzivnoj njezi. Mirjana je učestvovala na trci u Merilendu u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je doživjela ozbiljne povrede.

Srpski triatlon savez se oglasio viješću o povredi Srpkinje i tom prilikom zamolio za pomoć. "Mirjana je jedna od osoba zahvaljujući kojima se hiljade ljudi svakog dana bezbjedno vraća svojim najmilijima. Kao kontrolorka letenja na aerodromu u Ženevi, svakodnevno usmjerava avione i brine o bezbjednosti ljudi koje možda nikada neće upoznati. Danas je njoj potrebna naša pomoć.

Prošlog vikenda, tokom IRONMAN trke u Merilendu, Mirjana je doživjela tešku nesreću dok je bila na čelu svoje starosne grupe. Zadobila je teške povrede i trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje je više operacija, dug i izuzetno težak oporavak, kao i neizvjestan put do potpunog oporavka. Troškovi liječenja i dugotrajnog boravka u bolnici biće ogromni.

Mirjana ima 45 godina i majka je dvije tinejdžerke. Izuzetna je sportistkinja i jedna od najupornijih i najodlučnijih osoba koje poznajemo. Sport je dio njenog života od najranijih dana. Kao mlada bila je vrhunska plivačica, a kasnije se posvetila triatlonu na dugim distancama, gdje je više puta izborila plasman na Konu. Sa ponosom je predstavljala Srbiju i, prema svim sportskim rezultatima, spada među najbolje srpske IRONMAN takmičarke u svojoj starosnoj kategoriji.

Ali iza svih medalja, trka i rezultata nalazi se nešto mnogo važnije: izuzetna osoba.

Majka.

Prijateljica.

Ćerka.

Koleginica.

Žena koja je čitav život brinula o drugima.

Sada je red na nas da brinemo o njoj. Molimo sve koji su u mogućnosti da pomognu da donacijom podrže njeno liječenje i oporavak. Svaka pomoć, bez obzira na iznos, može da napravi stvarnu razliku. Ako niste u mogućnosti da donirate, podijelite ovaj apel. Pomozite nam da dopremo do što većeg broja ljudi. Nekada jednim share-om možemo stići do osobe koja je u mogućnosti da promijeni nečiji život", navodi se.

Broj računa za pomoć Mirjani Ranković:

Akcija se realizuje uz saglasnost i u dogovoru sa Mirjaninom porodicom. Navedeni račun je u vlasništvu Mirjanine sestre.

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BIC/SWIFT banke primaoca: AIKBRS22

Banka primaoca:

AIKBANK AD BEOGRAD

11070 NOVI BEOGRAD

REPUBLIKA SRBIJA

IBAN računa primaoca:

RS35105051054147710735

Primalac:

ALEKSANDRA (MILAN) BESLAĆ

GVOZDIĆEVA 011

Beograd-Zvezdara

REPUBLIKA SRBIJA

Č

Aleksandar Beslać, Gvozdenićeva 11,

Beograd

RSD račun kod AIK banke:

105000000337607947

Devizni račun:

105051054147710735

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56A: Posrednička banka:

SWIFT/BIC: SOGEFRPP

SOCIETE GENERALE

F-92978 PARIS

FRANCUSKA

57A: Banka primaoca:

SWIFT/BIC: AIKBRS22

AIKBANK AD BEOGRAD

BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 59A

11070 NOVI BEOGRAD

REPUBLIKA SRBIJA

59: Primalac / korisnik sredstava:

IBAN: RS35105051054147710735

ALEKSANDRA (MILAN) BESLAĆ

GVOZDIĆEVA 011

Beograd-Zvezdara

REPUBLIKA SRBIJA